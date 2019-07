Berlínská společnost Henning Ferber Filmproduktions natáčí na Šumavě novou adaptaci známého příběhu o kolii Lassie. Film dostal název Lassie, vrať se a s natáčením na české straně pomáhá pražská společnost Mia Film.

Filmaři natáčení chrání, aby z něj neunikaly podrobnosti a také chrání soukromí dětí, které ve filmu hrají. Proto je možné fotit při práci jen štáb a techniky. Obzvlášť pak skrývají psa, který hraje Lassie. Ten bude mít ve filmu klasickou bílo-zrzavou barvu.

V pátek dopoledne se natáčelo za budovou vlachovobřezské mateřské školy Pastelka. Filmaři si v ní upravili jednu třídu a přistavěli k ní i vchod a natáčeli na louce za školou. Točila se scéna, při které děti s Lassie přibíhají ke škole. Klidná atmosféra ani nepřipomínala filmové natáčení, jak bývá zobrazováno ve filmech.

Kamery byly rozmístěny v aleji u školy tak nenápadně, že by si jich člověk téměř nevšiml. Asistenti tlumenými výkřiky „Ticho!“ oznamovali začátek natáčení. Další školení asistenti vždy na chvíli zastavili dopravu, aby záběry nerušil hluk. Jedna scéna se natáčí v průměru i patnáctkrát.

Podle Jana Topinky z české produkční firmy Mia Film si němečtí filmaři vybrali Šumavu proto, že má podobnou krajinu jako Bavorsko, kde se část filmu odehrává. „A Prachatice jsou krásné – to je super místo na natáčení,“ řekl Jan Topinka. Zázemí mají filmaři ve Vlachově Březí v místní školce a základní umělecké škole a také v pivovaru. A pochvalují si ho. „Je to tu moc fajn, na všem se domluvíme a lidé nám vychází vstříc,“ dodal Jan Topinka.

Do vlachovobřezské základní umělecké školy a školky dorazili filmaři podle její ředitelky Tatjany Tláskalová už v úterý 2. července. „Panu režisérovi se líbilo prostředí naší mateřské školy pro natáčení školních scén, kde za okny je krásná krajina s křížovou cestou,“ řekla.

Zhruba týden technici přestavovali třídu školky na školní třídu. Využili i nábytek a věci ze sousední základní školy. Přistavěli také vchod v místech, kde se jim hodil. A 9. a 10. července pak natáčeli školní scény. Ve školce se při tom pohybovalo až sto 120 lidí a provoz školky musel být na dva dny přerušen.

Děti do komparsu si filmaři vybírali už v červnu. Děti předškolního věku ve filmu nehrají, ale nakonec se do komparzu dostalo několik desítek dětí z místní školy. Podle Tatjany Tláskalové měli filmaři zájem i o děti, které chodí do tanečního a dramatického oboru základní umělecké školy. „Protože je předpoklad, že těmto dětem nebude dělat problém vystupovat před lidmi a jsou spontánní,“ řekla. „A děti si to užívají moc. Je to pro ně velká show, protože na natáčení ještě nikdy nebyly a lidé z Mia Film jsou úžasní,“ dodala.

V Prachaticích by měli při příznivém počasí filmaři natáčet v pondělí 15. července v Husově ulici.