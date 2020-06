Deset lidí nemocných covid-19 evidují ke středeční šesté hodině večer jihočeští hygienici. Stále si tak drží prvenství mezi jednotlivými regiony Čech na přepočet obyvatel. Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje říká, že situace na jihu je už několik týdnů velmi dobrá. Odpovídá také na další otázky Deníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

V posledních týdnech přibývají pozitivně testovaných zřídka. Nemůže to být i tím, že mají jen velmi mírné nebo žádné příznaky? Jak u nakažených nemoc probíhá?

Zdroj: archivCo se týče kumulativních počtů, registrujeme k dnešnímu ránu od začátku března celkem 185 potvrzených pozitivních případů, to je v relativních číslech, která umožňují porovnávat mezi sebou jednotlivé různě lidnaté regiony, 29 pozitivních na sto tisíc obyvatel Jihočeského kraje. To je dlouhodobě nejméně ze všech krajů, další v pořadí je Královéhradecký kraj, který měl k dnešku 36 pozitivních na sto tisíc. V absolutních číslech má podobný výskyt kraj Vysočina, který je ale co do počtu obyvatel menší a v relativních číslech nyní má 36,7 na sto. Jsou regiony, které mají i více než 150 pozitivní na sto tisíc, takže situace v jižních Čechách je skutečně již řadu týdnů velmi dobrá.