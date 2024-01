„Pracujeme podle plánu. S krajem jsme se dohodli, že Dolní areál opustíme do 30. června 2025,“ uvedl na setkání Deníku s hejtmanem ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek. „Aktuálně probíhá druhá etapa přestavby pavilonu chirurgických oborů v českobudějovické nemocnici, která bude ukončena v srpnu nebo září, naváže na ni rekonstrukce operačních sálů kardiocentra a chirurgie a pak se, ve druhém čtvrtletí 2025, bude moci přestěhovat také ortopedie, oční a ORL, což jsou tři naše poslední oddělení v Dolním areálu.“

Stěhování a nové využití areálu přichází podle ředitele nemocnice ve správný čas.

„Čelíme nepříznivému demografickému vývoji. Populace stárne, přibývá seniorů, ubývá dětí. Pro představu, v roce 2023 se v Jihočeském kraji narodilo 5200 dětí, což je o 12 procent, resp. o 700 dětí méně než v roce 2022,“ vyčíslil.

Projekt včetně nové čtvrti Jihočeský kraj představí patrně v únoru. „Přiblížíme, kam jsem se zatím posunuli, naši architekti na projektu pilně pracují,“ doplnil hejtman Martin Kuba. „Chtěli bychom v roce 2026 začít stavět. Areál bude rozdělen bývalou psychiatrií na dvě poloviny: ta spodní část, směrem k Mánesově ulici, bude přestavěna na domov pro seniory se zaměřením na péči o pacienty s neurodegenerativním onemocnění, ve směru k Boženy Němcové zůstane pavilon stát a bude jenom opraven a ve směru ke generála Svobody bychom budovy zbořili a postavili tam domov pro seniory. Mělo by jít o jakési ucelené zařízení, kam by lidé přicházeli, kdy ještě fungují a jsou soběstační, a mohli by se jím případně posunovat s tím, jak se bude měnit jejich zdravotní stav. Je jasně vidět, jak se se stárnutím populace posouvá medicína a s ní také pomezí zdravotně-sociální péče.“

Směrem ke kostelu by pak měla vyrůst nová městská čtvrť. „Pokud chceme, aby do Budějovic a do jižních Čech přicházeli lidé, musí mít samozřejmě kde bydlet,“ vysvětlil hejtman.