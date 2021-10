Zpřístupnění možnosti očkování třetí dávkou během pár dní pro všechny občany ČR, kteří svoji vakcinaci dokončili za první čtyři měsíce letošního roku, způsobilo spolu se změnou úhrad PCR i antigenních testů v jednu chvíli bohužel obrovský převis poptávky po očkování nad reálnými očkovacími kapacitami nemocnic. Ty jsou řádově nižší, než byly v očkovacích centrech v halách a na stadionech, které se vrátily ke svému původnímu využití. Zatížení očkovacích center je navíc nerovnoměrné. Lze ho sledovat na internetových stránkách ockoreport.uzis.cz a vybrat si místo s menší frontou.

„Českobudějovická nemocnice provozovala páté nejvýkonnější OČKO v ČR. Očkovací kapacitu navýšíme i nyní na maximum našich možností. Ty jsou objektivně limitované prostorovými i personálními kapacitami. I z důvodu vytíženosti našich parkovacích ploch pro veřejnost nastavujeme různou kapacitu očkování různé dny v týdnu. Zároveň žádáme zájemce o očkování, aby co nejvíce použili jiný způsob dopravy než osobním automobilem,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

„V pondělí 1. listopadu 2021 a v úterý 2. listopadu 2021 od 8 do 14 hodin bude naše miniOČKO vyhrazeno pro očkování bez registrace vakcínou Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Tato jednodávková vakcína představuje nejrychlejší cestu k dokončení očkování dosud neočkovaných osob. Žádáme zájemce o očkování, aby nechodili všichni hned ráno, vakcíny je dostatek. Rádi bychom tak společně s Vámi zajistili rovnoměrné rozložení příchozích během dne. Stejně jako v předchozích termínech, ani tentokrát se očkování bez registrace netýká samoplátců a osob do 18 let věku,“ sdělil ředitel Šnorek.

„Ve zbývajících dnech příštího týdne bude 12 hodinová provozní doba. Ve středu 3. 11. 2021 a ve čtvrtek 4. 11. 2021 budou pracovníci českobudějovické nemocnice očkovat až do 22 hodin, abychom maximálně umožnili očkování třetí dávkou registrovaným zájemcům zejména z řad seniorů a zdravotníků. Toto opatření vnímáme jako přechodné, než se ve větší míře rozjede očkování u praktických lékařů. Někteří z nich již očkují, další se chystají, a my jim za to moc děkujeme, protože jedině společným úsilím můžeme očkování Jihočechů zvládnout,“ doplnil MUDr. Šnorek.