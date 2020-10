Pacienty bude budějovická nemocnice vyrozumívat telefonicky nebo mailem. Odklady mají začít ve středu a úprava má trvat do 13. listopadu.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zuziaková

Od středy 21. října přistupuje Nemocnice České Budějovice, a.s. k odložení veškerých hospitalizací, u kterých je to medicínsky bezpečné, a to do 13. listopadu. Cílem tohoto opatření je dále navýšit rezervní kapacitu pro nemocné s covid-19. Ambulantní péče se toto opatření nyní netýká.