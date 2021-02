Vzhledem k obrovskému zájmu o antigenní testování rozšíří Nemocnice České Budějovice, a.s. již tuto neděli, tj. 7. února, testovací kapacitu.

Antigenní testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

„V souvislosti s ne zcela přehlednou situací, která se týká testování pendlerů dojíždějících za prací do Rakouska, jsme se rozhodli pendlerům v jejich nelehké situaci v rámci našich možností co nejvíce pomoci a na neděli 7. února v čase 7 - 13 hod uvolnit další testovací kapacity. Je potřeba občanům jasně a na rovinu říci, že vzhledem k prioritním úkolům, které plníme, není v silách nemocnice plně uspokojit poptávku všech pendlerů. Dle dostupných informací by měla být testovací kapacita zajištěna přímo v Rakousku, naší snahou je pomoci v úvodní fázi, než se situace stabilizuje. Zájemci o testování se musejí registrovat prostřednictvím našich webových stránek, kam byly nové termíny již přidány. Bez registrace nebude testování možné,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek.