Nelehké období koronavirové krize si žádalo maximální nasazení každého člena nemocničního personálu. S cílem pomoci tam, kde je potřeba, se společnost dm rozhodla symbolicky poděkovat zdravotníkům za jejich obětavost, odvahu a nasazení.

Pomoci může každý

Projekt „Pomoc nemocnicím“ vznikl na podporu nemocničního personálu, který se v době pandemie více než kdy jindy soustředil na práci a neměl dostatek volného času na odpočinek, přípravu jídla nebo obstarání základního nákupu. Zapojením do projektu pomohla společnost dm zajistit přímo na speciální COVID pracoviště nezbytné drogistické produkty dm značek. Do deseti podpořených nemocnic tak směřovalo 11.566 výrobků osobní hygieny v hodnotě bezmála 280.000 korun. „Vytížení pracovníci COVID pracovišť si naši podporu bez pochyb zaslouží. Dnes už vše můžeme hodnotit s určitým nadhledem, ale v době největší krize by s nimi neměnil určitě nikdo z nás,“ dodává jednatelka společnosti dm Martina Horká.

Vybrané nemocnice, do kterých poputují produkty dm značek: Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Česká Lípa, Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Kladno, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Mariánské lázně, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Cheb, Nemocnice Karlovy Vary

Společnost dm podporuje i společné aktivity dětí a seniorů

Zároveň s obdarováním nemocnic startuje i rozdělení výher společensky odpovědné aktivity dm Giving Friday, díky které si v rámci iniciativy Propojujeme generace {SPOLEČNĚ} rozdělilo celkem 70 vybraných domovů seniorů nebo institucí pro seniory po celé České republice částku ve výši 2.000.000 korun. Všichni vítězové obdrží v následujících dnech na projekt pro posílení pouta mezi dětmi a seniory částku 28.600 korun. Seznam všech organizací, které společnost dm podpoří, najdete na www.dm.cz/propojujeme-generace.