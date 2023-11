Přes 6000 lékařů po celé republice odmítlo v prosinci sloužit přesčasy. Zdravotníci tak protestují proti novele zákona, podle které by po dohodě se svým zaměstnavatelem měli sloužit kromě běžné pracovní doby až 832 hodin navíc ročně. Původně to byla polovina. Dramatické navýšení přesčasů odmítají také někteří lékaři v jihočeských nemocnicích. Vedení zdravotnických zařízení tak muselo vyřešit problém, jak během prosince zajistit neodkladnou péči. Premiér Petr Fiala se ve čtvrtek odpoledne dohodl se zástupci lékařů na navýšení objemu peněz na platy lékařů. Viceprezident České lékařské komory a předseda Sekce mladých lékařů Jan Přáda poté vyzval lékaře, aby v nejbližších dnech zajistili plánovanou péči v nemocnicích.

Do protestu proti zavedení zvýšeného počtu hodin dobrovolných přesčasů se zapojili lékaři pěti jihočeských nemocnic z celkových osmi. „Počet faktických výpovědí z přesčasové práce podalo v kraji přes 200 lékařů. Tento počet se ale v čase mění. V tuto chvíli mohu za naše jihočeské nemocnice sdělit, že neodkladná péče bude zajištěna, zajistíme rovněž chod lůžkových oddělení,“ přislíbila mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Kateřina Koželuhová s tím, že k omezení dojde v určité míře u některých plánovaných zákroků, v ambulantní péči a odborných poradnách. „V každé jihočeské nemocnici je situace jiná a jiný bude i rozsah případného omezení.

Pacienti, kterých se toto omezení dotkne, budou nemocnicemi o této skutečnosti informováni. Další postup bude závislý na výsledcích jednání na centrální úrovni i v jednotlivých nemocnicích. Pevně věříme, že ke vzájemné domluvě a dohodě dojde,“ poznamenala Kateřina Koželuhová. Protestující lékaři požadují změnu zákoníku práce a finanční ohodnocení, které bude dostatečně vysoké už za základní pracovní dobu.

Tábor

V rámci Jihočeského kraje se protest dotkne asi nejvíce nemocnice v Táboře. Přesčasy tu odmítla sloužit zhruba polovina lékařů. I přesto se ale pacienti nemusí obávat, že by je neměl kdo ošetřit. „Máme 75 lékařů, kteří v prosinci vypověděli přesčasovou práci. Museli jsme nastavit nepřetržitý směnný provoz na odděleních, kterých se to dotkne. Byla snaha zajistit akutní služby. Tam, kde to bylo možné jsme úplně minimalizovali překládání operativy, ale některých drobných výkonů například na ortopedii se to přesto dotklo. Museli jsme například vynechat některé poradny chirurgii, endoskopické výkony na interně, kontroly na plicním a podobně. Pacienty o tom informujeme telefonicky individuálně," přiblížil ředitel táborské nemocnice Ivo Houška s tím, že nemocnice musela zbývajícím lékařům zrušit prosincové dovolené a přesunout je do dalšího roku.

Český Krumlov

Problém s výpověďmi z přesčasů musela řešit také českokrumlovská nemocnice. K protestům se tam připojilo 17 ze 64 lékařů. „Péči částečně omezujeme, ale tím, že se jedná o prosinec, který je každý rok už omezený z podstaty Vánoc, tak se nás to příliš mnoho nedotkne. Částečně omezujeme provoz nějakých ambulancí. Sami si obvoláváme pacienty, kterých se to týká a navoláváme si je na leden. Akutní i elektivní péče zůstávají zachovány,“ odpověděl na dotaz Deníku předseda představenstva krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň. Tam, kde by nevycházel provoz nemocnice lékařům zrušila lékařům čerpání dovolených nebo je vrátila ze stáží v rámci nemocnice na kmenová pracoviště.

České Budějovice

Potřebnou péči zajistí pacientům i zdravotnické zařízení v krajském městě. V Nemocnici České Budějovice vypovědělo do konce září přesčasovou práci na prosinec 82 lékařů z 11 oddělení, to je zhruba 18 procent z celkového počtu sloužících lékařů. "Pevně věřím, že iniciativa Sekce mladých lékařů České lékařské komory bude spouštěčem systémových změn českého zdravotnického, které jsou nevyhnutelné z řady důvodů, jako je např. stárnutí obyvatelstva a nárůst významu chronických chorob či vývoj medicínských postupů vedoucí pozvolna k centralizaci specializované péče,“ uvedl generální ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek. Dle vyjádření nemocnice nebude ovlivněna lůžková péče, operativa, neodkladná a akutní péče ani většina plánované péče. Omezen bude provoz odborných (chronických) ambulancí očního oddělení. Pacienti, kterých se toto omezení dotkne, budou o této skutečnosti informováni.

Písek

V plném rozsahu zůstane během posledního měsíce roku zachován i provoz nemocnice v Písku. Také v tomto zdravotnickém zařízení lékaři protest podpořili. „V tuto chvíli evidujeme 14 výpovědí z přesčasové práce na měsíc prosinec. Jde vždy o nižší jednotky na několika odděleních napříč nemocnicí. Na některých odděleních není výpověď žádná, na některých tři,“ přiblížil ředitel písecké nemocnice Jiří Holan. Pacienty uklidnil s tím, že chod nemocnice bude v prosinci zajištěn a to neodkladná péče i ta ostatní.

Jindřichův Hradec

Nemocnice v Jindřichově Hradci eviduje 36 protestujících z celkového počtu 138 lékařů. „V průběhu prosincové protestní akce bude v nemocnici plně poskytována akutní péče a nedojde k omezení elektivních operačních výkonů. Bude omezen provoz na některých specializovaných ambulancích interního, chirurgického, neurologického a ortopedického oddělení,“ avizovala mluvčí zařízení Eliška Čermáková. Ambulantní pacienti budou nemocnicí individuálně informováni a zařízení jim bude maximálně nápomocné při zajištění jejich neakutní péče.