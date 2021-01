Nemocnice odkládá všechny operace, které může

Od pondělí 11. ledna odkládá Nemocnice České Budějovice, a.s. veškeré hospitalizace, plánované do 31. 1. 2021, u kterých je to medicínsky bezpečné, dle dikce mimořádného opatření MZ ČR „bez výrazného vlivu na zdravotní stav pacientů". Rovněž bude zastaveno objednávání nových pacientů k těmto procedurám.

Nemocnice České Budějovice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Zuziaková

„O odložení konkrétních typů výkonů rozhodne vždy primář oddělení. Pacienty, kterých se to týká, vyrozumí zdravotnický personál telefonicky, SMS či emailem, stejně jako na jaře a na podzim. Po obnovení plného provozu pacienty objednáme na nový termín. Prosíme osoby, kterým byl výkon zrušen, aby nás v případě zhoršení zdravotního stavu kontaktovali. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (zejména onkologická operativa, kardiovaskulárně-hrudní operativa, velké ortopedické výkony u symptomatických pacientů). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede. Podobně jako na podzim se jedná o zhruba 50% omezení péče,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. V následujících dnech budou postupně aktivovány reprofilizované covid-19 stanice.