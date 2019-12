Vzniklo kreslené video upozorňující na nejčastější chyby řidičů, cyklistů i chodců, které vedou k usmrcení nebo zranění osob v dopravě. Policie video vytvořila ve spolupráci se známým českým kreslířem Petrem Urbanem.

Cílem osvětového projektu je záchrana lidských životů a prevence úrazů či poškození zdraví. „Bezpečnost je důležitá ve všech oblastech. Pokud se nedává pozor na silnicích, vede to k tragickým koncům. My lékaři tyto chyby pak napravujeme, mnohdy to už ale není v našich silách,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Doplnil, že nemocnice chystá propagaci videa směrem k pacientům v čekárnách, spolupracujícím školám i svým zaměstnancům.