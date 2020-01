Podle Ivy Šípové, vedoucí lékařka Pracoviště epidemiologie Nemocnice České Budějovice, a.s, se jedná pravděpodobně o nejvyšší proočkovanost zaměstnanců nemocnice v České republice. Doplnila, že čtyřvalentní vakcínu dostali zaměstnanci zdarma, nákup vakcín hradila nemocnice z vlastních prostředků.

Očkování se uskutečnilo na jednotlivých odděleních v listopadu a prosinci 2019 a týkalo se jak zdravotníků, tak i ostatních zaměstnanců, například pracovníků údržby, úklidu, stravovacích zařízení či prádelny. Očkování se dostalo všem zaměstnancům, kteří byli připraveni nechat se očkovat, a to i přes přechodný výpadek dodávky vakcín. Do kampaně „Očkujeme zaměstnance, chráníme pacienty“ se Nemocnice České Budějovice, a.s. pustila z toho důvodu, že zdravotníci přicházející do kontaktu s nemocnými pacienty patří mezi skupiny lidí, které jsou nejvíce ohroženy chřipkou.

„Nejenže zdravotníci mají vyšší riziko, že se nakazí, ale navíc hrozí, že se sami stanou šiřiteli chřipky mezi nemocnými, tedy osobami, které mají nejvyšší pravděpodobnost, že v důsledku nákazy chřipkou mohou zemřít,“ uvedl Aleš Chrdle, primář Infekčního oddělení českobudějovické nemocnice. „Při přípravě informační kampaně jsme se inspirovali ve Velké Británii. Podle našich informací jsme první českou nemocnicí, která realizovala podobně razantní kampaň, díky níž se podařilo proočkovanost zaměstnanců meziročně zvýšit o sto procent,“ doplnil Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice.

V současné době českobudějovická nemocnice eviduje několik laboratorně prokázaných případů chřipky. „Některé státy Evropy hlásí epidemických výskyt,“ dodala Iva Šípová.

Vakcína snižuje výskyt chřipky u očkovaných o 70 procent, snižuje o třetinu celkovou úmrtnost hospitalizovaných pacientů, chrání před nákazou očkovaného, jeho rodinu i pacienty. Kampaň „Očkujeme zaměstnance, chráníme pacienty“ upozorňuje také na hashtag #nechcichripku a webové stránky www.nechcichripku.cz.