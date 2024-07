close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Edwin Otta, Českobudějovický deník. Sportovní fanoušci celého světa mají žně, protože začala olympiáda. Hodně sledované samozřejmě bylo i slavnostní zahájení. Nerad bych hodnotil zahájení jako takové. Jen si dovolím ocenit nápad, kdy pochodeň nesená Louvrem pomohla zdánlivě rozhořet svíčku a louč na dvou obrazech a jak se také postavy z mnoha obrazů nahrnuly k oknu, aby mohly sledovat, co se děje na řece Seině, která se stala hlavním jevištěm bohatého programu.

Co bych si ale dovolil okomentovat, je výkon moderátorů, kteří provázeli několikahodinové vysílání zahájení slovem. Nevím, jaké podklady dostali od pořadatelů, ale občas to vypadalo, že snad žádné. A sami si jich, zdá se mi, také moc nesehnali. V duchu jsem v tu chvíli odprosil tým komentující Tour de France. Tam sice hosté občas mluví mimo mikrofon, nebo mají poznámky jen pro zasvěcené, ale o tématu zjevně vědí dost.

Při zahájení olympiády to bylo jinak. Například jsem až po chvíli rozluštil, proč podle francouzské abecedy (jak zaznělo z televize) je v jedné skupině zemí s Afghánistánem nebo Alžírskem také Německo. Tím spíše, že bylo na obrazovce Germany. Až později jsem si s pomocí internetu vzpomněl na hodiny francouzštiny (a opravdu se za to stydím, i když už jsou to roky). S tím, že Německo se řekne v řeči pořadatelů olympiády Allemagne (podle germánského kmene Alamanů).

Když se na obrazovce objevilo FRATERNITÉ nebo LIBERTÉ, už jsem na tom byl lépe a bratrství i volnost (svobodu) jako hesla francouzské revoluce jsem poznal a odhaduji, že spolu s ostatními podobnými výrazy během programu ukázanými na obrazovce měly poukázat na hlavní principy důležité pro Francouze nebo olympiádu.

Mrzí mě ale, že alespoň trochou lepší nápovědy nepřispěli divákům moderátoři. I když postupem času se to v jejich podání lepšilo. Přitom si myslím, že stačilo více zapojit dlouholetého zpravodaje ČT ve Francii Jana Šmída. Rozhodně by měl větší ponětí o francouzských reáliích. Možná ale i Česká televize chtěla ukázat, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A uplatnila to už v případě moderátorů.

Jen je mi pak záhadou, proč právě oni několikrát neváhali skoro až zdůraznit, že některé výpravy jsou na místě do počtu a medaile se od nich neočekávají. Moderátorům bych tedy určitě také žádnou nedal…