Není taška jako taška, říká kněz

České Budějovice - Sbírka na opravu střechy Studentského kostela Svaté Rodiny je v plném proudu. Část už se opravuje, na další dvě se musí počkat.

Jak přispět



Za váš dar nad 200 Kč získáte tašky nejen vy, ale

i Studentský kostel.

Přispět můžete do kasičky

i na účet: 1000 038 935/ 5500, v. s. 2012 (ve zprávě pro příjemce uvádějte vaše jméno, příjmení a adresu)



Střecha Studentského kostela Sv. Rodiny v centru Českých Budějovic, hned vedle Biskupského gymnázia, potřebuje opravit.



Proto kněz Pavel Němec vyhlásil sbírku s názvem Není taška jako taška: „Podobně, jako si lidé kupovali zlaté čtverečky, které dnes vytváří v kostele zlatý rastr, si teď mohou koupit tašku na střechu. Jako odměnu dostanou plátěnou tašku s originálním potiskem Studentského kostela.“ Design této plátěnky vytvořil absolvent Biskupského gymnázia Vojtěch Liebl.



V nejhorším stavu je střecha nad presbytářem v přední části kostela, do které zatéká. Dělníci se na opravy vrhli už v říjnu. Vyměňuje se část krovu a břidlicové tašky. „Na tuhle opravu už máme skoro milion, ale vybíráme na ni tři roky i s tím, že město přispělo dotací 140 tisíc korun. Ještě nám chybí několik desítek tisíc, abychom tuto opravu pokryli,“ vysvětluje kněz.



Tímto ale problém nekončí. Střecha nad presbytářem je jen první ze tří částí oprav. Pavel Němec musí sehnat ještě milion až dva na opravu střechy hlavní lodi, stříšky nad vstupem a věže. „Počítám, že v příštím roce budeme ve sbírce pokračovat a to velmi usilovně, protože ze zkušenosti z předchozích let víme, že získat milion během jednoho roku od drobných dárců, je velmi obtížné,“ povzdychl si Pavel Němec, který by velmi přivítal, kdyby se svým dílem na opravách a chodu kostela podílely i některé ochotné firmy



Ve Studentském kostele Sv. Rodiny se často konají přednášky, modlitby s písněmi, tiché adorace a různá další setkání. Díky tomu spojuje lidi celého města, mladé i starší, rodiny, studenty i učitele různých škol a poskytuje prostor pro vzájemné setkávání napříč generacemi i sociálními skupinami.



Program Studentského kostela Svaté Rodiny můžete sledovat na www.studentskykostel.com nebo na Facebooku.