„Suchej únor podporujeme už několik let, protože tohle propojení nám dává smysl. U našich zaměstnanců musí být nulová tolerance k alkoholu a dopravní podniky věnují kontrolám řidičů velkou pozornost. Rozvíjí se v tomto ohledu i technologie. Do autobusů je možné nainstalovat zařízení, které bez negativního testu na alkohol nenechá řidiče nastartovat,“ říká Tomáš Pelikán, předseda Sdružení dopravních podniků (SDP) ČR. „V Budějovicích probíhá testování řidičů před nástupem do směny na výpravně. Dalšímu testování jsou řidiči podrobováni namátkově v provozu, kam dojíždí traťový dispečer. Denně provede zhruba sto namátkových kontrol," popisuje alkoholové testování jeho mluvčí Barbora Fišer.