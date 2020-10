„Většinou teď nechávám věci kolem sebe volně plynout a spoléhám na štěstí a náhodu,“ říká Miroslav Špecián, ještě před devíti lety ředitel Muzea středního Pootaví ve Strakonicích.

Povídání, provádění, filmování, motorka, procházky a hlavně vnoučata těší Miroslava Špeciána (v popředí vpravo) v penzi. | Foto: Deník/ Petr Škotko

V Praze před 71 lety se k radosti rodičů poprvé rozkřičel. Vyrůstal v malé vesnici na břehu Labe a v rodném městě, byť hlavním a krásném, prý nikdy netoužil žít. „Více mi vyhovují místa, která mohu obhlédnout nebo pěšky obejít. A to jsou Strakonice, kde žiji. Kromě ulic, zákoutí či domů občas potkám známého, jenž nikam nespěchá a s nímž je možné popovídat. Kromě nových zpráv vím, že stačí jméno či několik slov a oběma je jasné, o koho jde, jak se kdysi choval či co se tady v minulosti odehrálo. Totéž platí i o návštěvách okolních vesnic. Jednoduše řečeno, už více než 40 let žiji v kraji, kde je mi dobře.“