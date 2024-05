Hotovou dálnici zbourají, chybí pod ní tunel pro vlaky

Otevření dálnice D3Zdroj: Deník / Jaroslav Sýbek

Nemalé rozpaky budí úsek dálnice D3 Ševětín – Borek. Vybudování bezmála 11 kilometrů dopravní tepny, které jsou v provozu od konce roku 2019, přišlo na 1 525 111 611 korun. Evropská unie na stavbu přispěla částkou 907 441 408 korun. Má to ale pořádný háček. Budou se sem muset vrátit bagry a část dálnice úplně zdemolovat. Z plánů stavby totiž vypadl tunel, kterým mají pod dálnicí jezdit vlaky po IV. železničním koridoru. Tehdy totiž nebylo jasné, kudy přesně povede. Nyní je již o podobě Chotýčanského tunelu rozhodnuto.

Znamená to ovšem, že řidiči mohou klidně i na několik let zapomenout na komfortní, plynulou a rychlou cestu mez Budějovicemi a Táborem. Ubourat se zřejmě budou muset stovky metrů dálnice. Provoz bude sveden vždy jen na jednu její polovinu, přičemž pod druhým se bude stavět. Po dokončení tunelu pod jedním pásem dálnice se situace obrátí a bude se pokračovat pod opačným směrem. Šířka nové dálnice by alespoň měla umožnit vést upravovaným úsekem pro každý směr po dvou zúžených jízdních pruzích.

Kvůli železničnímu tunelu se bude muset zřejmě zbourat část hotové D3 u Ševětína

V původních plánech se počítalo, že součástí dálnice bude i takzvaný hluchý most, pod kterým by bylo možné časem dobudovat tunel, aniž by se musel přerušit provoz na dálnici. Toto řešení ale z projektu vypadlo. „V době, kdy byla dálnice připravená ke stavbě, neměla Správa železnic stabilizovanou trasu tunelu ani směrově, ani výškově," vysvětloval zvláštní rozhodnutí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl s tím, že by bylo riskantní průchod pro tunel jen tak někde postavit.