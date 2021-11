Nestíhá se. Jihočeský kraj znovu otevře velké očkovací centrum na výstavišti

Je to pouhý měsíc a půl, co na konci září ukončilo budějovické OČKO v pavilonu T1 na výstavišti svůj provoz. Teď ho Jihočeský kraj znovu otevře, praktici a ambulace přestávají stíhat očkovat. Stavba vysokokapacitního centra začíná ve čtvrtek 11. listopadu, otevřou ho na konci příštího týdne. Potvrdil to hejtman Martin Kuba s tím, že přesné datum veřejnosti včas sdělí.

Likvidace očkovacího centra v pavilonu T na výstavišti v Českých Budějovicích na začátku října. Provoz tam skončil 30. září, znovu začne ve druhé půlce listopadu. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„V téhle situaci chceme maximálně usnadnit a zrychlit přístup Jihočechů ať už ke třetím posilovacím dávkám nebo k prvnímu očkování, o které narůstá zájem. Ten bude s velkou pravděpodobností pokračovat. V této chvíli je tak vysoký, že ordinace praktických lékařů i ambulance naší budějovické nemocnice nestačí tuto kapacitu v okrese České Budějovice pokrýt tak rychle a komfortně, jak občané potřebují,“ vysvětlil hejtman. Budějcké náměstí letos ozdobí smrk z Litvínovické ulice Přečíst článek › Dodal, že OČKO bude na stejném místě jako minule, tedy v pavilonu T1 budějovického výstaviště. Jsou tam odpovídající prostory i možnost parkování. Společně s otevřením centra kraj znovu spustí i Informační linku pro očkování, na které poradí každému, kdo potřebuje pomoc nebo informace k očkování. Její provoz bude v pracovních dnech od 8 do 16 hodin na čísle 702 288 081.