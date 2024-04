Festival, který začíná už 17. května, přinese, jak Martina Schlegelová upozorňuje, jiný typ divadla než v divadelních budovách, a to tzv. site-specific divadlo. „Odehrává se většinou jinde než na divadelním sále, na to místo to nějak specificky reaguje,“ vysvětluje. Například divadelní úniková hra Záhada zmizelého sudomyče, kterou v rámci festivalu divadlo také uvede, zavede návštěvníky do sklepa pivovaru Samson a její děj se točí kolem historie pivovaru a povolání, která tam pracovala.

Některá představení, která vás čekají na festivalu Jižní Svéráz, budou také imerzivní. „Taková představení ruší rozdíl mezi jevištěm a hledištěm, divadelní akce se odehrává kolem diváka, který má případně možnost se sám volně po jevišti pohybovat, vybírat si, na co se bude dívat, na co se nebude dívat, jak dlouho tam zůstane, nebo může, pokud chce, i nějak interagovat s performery, herci, zpěváky,“ přibližuje Martina Schlegelová. Takovýto festival, který přináší specifickou dramaturgii a jiný typ zážitku, je nyní jediný nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Jihočeské divadlo zaznamenalo velmi dobrou návštěvnost na představení tohoto typu, například s festivalem Léto s Jihočeským divadlem.

Záhada zmizelého sudomyče.Zdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo

Jižní Svéráz se od května do září koná jako nultý ročník „na zkoušku“ a vracet se bude jako bienále, tedy po dvou letech. „Letošní program se zaměřuje jenom na divadla, která působí v jižních Čechách, což do budoucna tak nebude. V roce 2026 přijedou divadla z dalších částí republiky, v roce 2028 bude mít akce formát mezinárodního festivalu a přijedou i další soubory ze zahraniční,“ plánuje Martina Schlegelová. Hlavním organizátorem by mělo být Jihočeské divadlo. I po roce 2028 by festival vedení divadla rádo zachovalo.

V letošním roce uvidíte v rámci festivalu premiérové činoherní představení na otáčivém hledišti Rozum a cit a užijete si romantiku „staré dobré Anglie“, nebo se vydáte parníkem na dobrodružnou plavbu mýtickou krajinou s Jihočeskou odyseou. Zhlédnete taneční představení na točně Egon Schiele –Autoportrét na motivy života tohoto umělce. Komařické divadlo REZI-DANCE si přichystalo gurmánskou oslavu improvizace, divadla a dekadence My kluci, co spolu chodíme: Hostina.

Z představení Egon Schiele - Autoportrét před otáčivým hledištěm. Zdroj: Se svolením Jihočeského divadla

Divadlo Continuo přinese mezinárodní projekt Zatím, do té doby, navždy, které navštívíte v budově bývalé pošty v Nádražní ulici.

Pod letní nebe se vrací také úspěšná představení opery Jihočeského divadla. Šéf opery Tomáš Ondřej Pilař zve na zámek Třeboň na tzv. Rožmberskou noc. „Diváci přijdou po zavírací době na zámek, kde při svitu svíček během hodiny projdou s průvodcem interiérem krásných pozdně renesančních pokojů, které jsou zařízeny ve stylu posledních Rožmberků. A všude kolem nich se bude odehrávat imerzivní koncert. V každé komnatě uslyší něco jiného,“ láká na jedinečný zážitek nevšední kostýmované divadelní prohlídky, na níž se vydáte se sklenkou vína v ruce. Na zámku vystoupí na sedmdesát účastníků, nebudou chybět sbor i orchestr Jihočeského divadla, uslyšíte čtveřici sól či dobové nástroje. „Cílem je nabídnout zážitek propojení hudby, která skutečně v té době na Třeboni zněla,“ doplňuje Tomáš Ondřej Pilař s tím, že uslyšíte hudbu konce 16. století.

Divadlo Continuo - Zatím, do té doby, navždyZdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo

Velmi úspěšným letním představením v posledních třech letech byla Prodaná nevěsta v Holašovicích, která nemůže chybět. „Každý rok jsme strašně příjemně překvapeni extrémním zájmem publika, který zatím pokaždé významně převýšil naše kapacity,“ pochvaluje si šéf opery. Proto letos divadlo nabízí tři termíny místo obvyklých dvou. „Na tomto představení je nevětší kouzlo propojení originální architektury selského baroka s kopiemi originálních kostýmů, které nám poskytli z muzea ze Soběslavi. Jsou to právě blatské kroje, v nichž tam skutečně chodili. Když se podíváte na ornamenty na prolamované výšivce, uvidíte úplně tytéž motivy, jako jsou na té architektuře. To je strašně unikátní a působivé spojení, že vás to skutečně do té doby přenese,“ představuje operu pod širým nebem Tomáš Ondřej Pilař. Do Holašovic začátkem léta přijede na 200 účinkujících. Šéf operního souboru oceňuje spolupráci s místními. „Máme tam velkou a vítanou laskavou podporu, protože zázemí máme doslova u nich doma v jejich obývacích a kuchyních. Tam se převlékají naši herci a tam odsud přicházejí na scénu,“ přibližuje zákulisí.

Představení na letošní rok jsou z velké části vyprodaná a Martinu Schlegelovou to nepřekvapuje. „Cítili jsme, že divácký zájem je veliký a potenciál je veliký a nikdo ho tady v Čechách neuspokojuje,“ tvrdí.

Prodaná nevěsta.Zdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo

Regulérní první ročník festivalu připadne na rok 2026 a bude se od toho nultého částečně lišit. Velké plány má právě opera Jihočeského divadla, jejíž vedení pro rok 2026 chystá samostatnou sekci. Kromě toho, že představí vlastní inscenaci, se zaměří na vzdělávání mladých pěvců do 35 let. „Bude tady ročník mezinárodního vzdělávacího programu pro operní umělce, kteří chtějí své dovednosti rozšířit právě o herecké schopnosti mimo typické kukátkové divadlo, o herectví pod širým nebem, herectví site-specific,“ poodkrývá, co kurz nabídne, Tomáš Ondřej Pilař.

Připravovaný vzdělávací program bude pro zájemce z celého světa. Mezinárodní skupina lektorů předá dovednosti mimo jiné z oblasti fyzického divadla nebo nového cirkusu, učit se bude například v přírodě či na památkách a na dalších scénách. Hlásit se mohou profesionálové, kteří již mají za sebou nějakou kariéru nebo studenti, kteří ji plánují, a to zřejmě na začátku sezony 2025/2026. „Není známo, že by vůbec někde na světě podobný program pro operní umělce existoval,“ říká Tomáš Ondřej Pilař.

Rozum a cit.Zdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo

Kromě Jižního Svérázu chystá Jihočeské divadlo pro EHMK 2028 ještě několik dalších aktivit. „Účastníme se vzniku nové sítě, která se jmenuje Kulturní ostrov. Měla by propojit kulturní organizace, ať už je to galerii, muzeum, filharmonii, knihovnu, planetárium,“ nastiňuje, čemu se momentálně ještě divadlo v rámci EHMK věnuje, ředitelka. Zástupci těchto institucí se baví o společných projektech i o tom, jak si být nápomocní.

Spoustu dalších nápadů do budoucna má opět opera. „Vůbec to získání titulu Evropského hlavního města kultury 2028 jako by nám nalilo plnou nádrž benzínu a teď jsme do toho šlápli a máme rozjednáno obrovské množství spoluprací nejen napříč městem a regionem, ale i mezinárodně,“ líčí Tomáš Ondřej Pilař. Například už na podzim začne programová linie, kterou opera nazývá Kroj Pride. „Má za cíl dostat do veřejného prostoru více lidové kultury. Odehrajeme naše představní, která jsou s lidovou kulturou spojená,“ objasňuje.

My kluci, co spolu chodíme: Hostina.Zdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo

Víkendový program nabídne operní představení Jakobín, balet Slovanské tance a hostovat bude Vojenský umělecký soubor Ondráš. Na rok 2026 se můžete těšit na Symfonic slam, který propojí operu a slam poetry. „Bude to světová premiéra skladby, kterou píší mladí umělci právě spojení se slam poetry a skladatel operní hudby,“ přibližuje Tomáš Ondřej Pilař. Základním tématem bude identita mladého Jihočeská odysea.Zdroj: Zdroj: Jihočeské divadlo člověka. Konkrétní umělce, kteří se zapojí, nemůže ještě Tomáš Ondřej Pilař zveřejnit, ale slibuje tři jména ze slam poetry a dvě z operního světa. Představení si návštěvníci užijí pod širým nebem.

Opera Jihočeského divadla pozve diváky také do Jindřichova Hradce. „Poprvé v historii bude scénicky zpracována Loutna česká, fenomenální hudební dílo Adama Michny z Otradovic, který prožil svůj život v Jindřichově Hradci. A bude to imerzivní opera, kterou divák projde prostorem,“ nastiňuje další novinku Tomáš Ondřej Pilař.

Ten se teď potýká s obrovským pracovním nasazením. „Je to extrém, ale miluju to,“ směje se šéf opery a vážněji dodává: „Vrací mi to spoustu energie, protože vidím, že jsme se dotkli určitého bílého místa na mapě, protože všechny tyto projekty jsou v něčem unikátní a vnímáme zvýšený divácký zájem o všechny z nich.“

Jižní Svéráz 2028

• 17. – 19. 5., 23. – 25. 5., 5. – 8. 9. Jihočeská odysea (dobrodružná cesta parníkem mýtickou krajinou), České Budějovice náplavka

• 29. – 31. 5., 19. – 21. 9. Rožmberská noc (magický zážitek za svitu svíček), zámek Třeboň

• 1. – 2. 6., 4. - 9. 6., 11. – 16. 6., 18. – 23. 6. Rozum a cit (romantický příběh ze „staré dobré Anglie“), otáčivé hlediště Český Krumlov

• 5. – 7. 7. Prodaná nevěsta (komická opera Bedřicha Smetany pod širým nebem), Holašovice

• 17. – 20. 7. My kluci, co spolu chodíme: Hostina (gurmánská oslava improvizace, divadla a dekadence), Komařice- REZI.DANCE

• 26. – 28. 7., 30. – 31. 7., 1. – 3. 8. Egon Schiele – Autoportrét (taneční divadlo), otáčivé hlediště Český Krumlov

• 1. – 10. 8. Divadlo Continuo: Zatím, do té doby, navždy (Mezinárodní site-specific projekt), České Budějovice budova bývalé pošty

• 19. – 22. 9., 25. – 29. 9. Záhada zmizelého sudomyče(divadelní úniková hra), České Budějovice pivovar Samson

Zdroj: Jihočeské divadlo