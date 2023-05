V policejním pátrání jsou na jihu Čech stovky lidí, za Českobudějovicko je to trvale několik desítek lidí. Ve veřejně přístupné policejní databázi se nacházejí lidé, které policie hledá dlouhé roky, ale i ti, kteří jsou v pátrání jen pár měsíců. Některé osoby se tam ani "neohřejí".

Vybrané pohřešované a hledané osoby v Jihočeském kraji. | Foto: Archiv Policie ČR

V policejní veřejně přístupné databázi osob, které se hledají, bylo k 18. květnu podle bydliště v okrese České Budějovice 46 mužů a 18 žen. Pokud ale někdo hledá v policejních databázích, měl by vědět, že policejní pátrání se vyhlašuje tam, kde byl někdo naposledy spatřen. Pokud by tedy někdo z okresu České Budějovice byl naposledy viděn třeba v Jihlavě a hledal se, bude se pátrání vyhlašovat v okrese Jihlava, i když má dotyčná nebo dotyčný trvalé bydliště v okrese České Budějovice.

Některé osoby se ale do pátrání ani nestačí dostat nebo zmizí z evidence prakticky vzápětí poté, co se tam ocitly. Úspěšně skončilo na Českobudějovicku v posledních týdnech několik pátrání po osobách, které se ztratily v přírodě nebo opustily za nestandardních podmínek domovy. Opakovaně se hledal senior, který opustil sociální zařízení poblíž Budějovic, aniž by dal vědět, kam si plánuje udělat výlet. Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury byl zastižen po několika dnech na návštěvě u bratra na Strakonicku.

Šikovná pátračka

Dalším hledaným byl mladík, který bez svolení pedagogů opustil sociální nápravné zařízení pro mládež u Budějovic; záhy byl vypátrán v Praze. Svěřenci, jak se v policejní databázi nazývají mladí lidé, kteří před dosažením dospělosti nuceně pobývají třeba v nápravných zařízeních, se hledají poměrně často. "Jedná se o klasické notorické útěkáře," říká Milan Bajcura. Policisté ale většinou vědí, kde nejsnáze takové osoby najít a pravidelně je vrací do "domovských" zařízení.

Pátrání má občas neobvyklý nádech, důležité ale je, že má šťastný konec. Před několika týdny se v jednom z penzionů na Novohradsku ubytoval při dovolené starší manželský pár. Kolem půl dvanácté v noci se na linku 158 obrátil muž s tím, že jeho žena šla kolem osmé večer přeparkovat vozidlo, ale do současné doby se nevrátila. Žena, ročník 1949, ale nikoho v okolí neznala a muž nevěděl, kam by mohla jít. „K popisu ženy uvedl muž pouze to, že má na sobě světle šedou bundu a zřejmě tmavé kalhoty. Je menší postavy a vlasy má hnědé. Do pátrací akce byli přivoláni policisté z obvodních oddělení Trhové Sviny, Suchdol nad Lužnicí a také policejní psovod se služební fenou Ennysou," uvedla tehdy k události jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

A právě Ennysa se svým pánem byla nakonec v pátrání po pohřešované úspěšná. Když totiž policejní kynolog přijížděl k místu oznámení, cestou na dálku viděl osobu. Ta ale neodpovídala popisu pohřešované a na hlavě měla kapuci. „Policistovi to ale nedalo, vůz otočil a jel zjistit, o koho se jedná. Na místě, kde člověka míjel, už nikdo nebyl, i tak se ale s Ennysou rozhodl jít pátrat k přilehlým loukám a lesům. Úspěšná byla po pár stovkách metrů Ennysa, která ženu, po které se pátralo, našla. Žena byla celá promáčená, prochladlá a dezorientovaná," doplnila Lenka Krausová. Pohřešovanou převezl psovod na místo oznámení a předal kolegům z Trhových Svinů. Vzhledem k počasí, které panovalo, měla žena velké štěstí, že ji policejní kynolog se služebním psem vypátrali včas.

Hledá se i svědek

Aktuálně se ale policisté v Budějovicích obracejí na veřejnost i s portrétem neznámého muže a žádají veřejnost o spolupráci při zjištění pobytu důležitého svědka. V souvislosti s prověřováním několika podvodů, které se staly na území Budějovic v uplynulém měsíci, se policistům podařilo zajistit fotografie muže, jenž svojí výpovědí může policistům poskytnout důležité informace. Podvodné jednání spočívalo podle policistů v tom, že neznámý pachatel měl v několika zastavárnách nabízet šperky, které vydával za zlaté, ale o zlato se nejednalo. Obdržel za ně finanční hotovost ve výši několika desítek tisíc korun. Policisté žádají případné svědky, kteří mají o muži na zveřejněných fotografiích jakékoliv informace, především týkající se jeho pohybu či pobytu, aby volali na telefonní číslo 974 226 700 nebo přímo na linku 158.

Fotografii neznámého muže najdete ve fotogalerii Deníku spolu s několika portréty osob, které se jmenovitě nacházejí v policejní databázi, jsou z regionu a hledají se.