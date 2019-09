Jak uvedl Jiří Beran, ředitel odboru zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, celkem v okrese na konci srpna evidovali 2 353 uchazečů o zaměstnání. "To je o třicet tři uchazečů méně než na konci předchozího měsíce a o tři sta dvacet jedna nezaměstnaných méně než ve stejnou dobu roku dva tisíce osmnáct," uvedl Jiří Beran.

Bez práce bylo v srpnu na Českobudějovicku 1 377 žen (tedy 58,5 procent).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let se meziměsíčně nezměnil, setrval na hodnotě 1,7 procenta.

"Nově se do evidence Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích přišlo v srpnu zaregistrovat pět set čtyřicet devět lidí, tedy o sedmdesát čtyři méně než v srpnu loňského roku," řekl Jiří Beran s tím, že v porovnání s předchozím měsícem to bylo o 189 méně nově evidovaných uchazečů. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 582 uchazečů, z nichž 57,6 procenta nastoupilo do práce.

Ke konci srpna bylo v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích celkem 5 194 volných pracovních míst. Zaměstnavatelé přitom v průběhu srpna nahlásili 884 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice byl největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (775 evidovaných volných míst), montážní dělníky (673), dělníky v elektronice (280), kuchaře-ky (195), zedníky (151), automechaniky (135), malíře/lakýrníky (88), číšníky/servírky (85), pracovníky bezpečnostních služeb (82), stavební dělníky (82), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (80), skladové pracovníky (72), uklízečky (67), strojírenské dělníky (64), elektrikáře (52) a prodavače (51).

Co se týče srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje, podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let se v Jihočeském kraji meziměsíčně neměnil, setrval na hodnotě 1,9 procenta.

Nejvyšší nezaměstnanost byla v srpnu na Českokrumlovsku – 2,6 procenta. Nejnižší byla naopak v okrese Jindřichův Hradec, a to 1,2 procenta.