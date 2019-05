Jak uvedl Jiří Beran, vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, ke konci dubna bylo v evidenci českobudějovického úřadu práce celkem 4 944 volných pracovních míst. Pro řidiče nákladní automobilové dopravy z toho bylo 709 evidovaných volných míst, pro montážní dělníky 593, pro kuchaře 182, pro zedníky 150.

Dodal, že co se týče uchazečů o zaměstnaní, těch bylo k poslednímu dubnu v okrese České Budějovice evidováno 2 343. "Je to o dvě stě devadesát jedna uchazečů méně, než na konci předchozího měsíce," vysvětlil s tím, že je to dokonce o 622 nezaměstnaných méně než ve stejnou dobu roku 2018.

Bez práce bylo v tomto regionu 1 280 žen, tedy 54,6 procent.

Co se týče podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 až 64 let, ten meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu na hodnotu 1,6 procenta. "Jedná se tak o nejnižší dubnovou hodnotu podílu nezaměstnaných za posledních čtrnáct let," zdůrazňoval Jiří Beran.

Současně s tím dodal, že podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ve všech okresech kraj. Nejvýznamnější pokles byl podle něj zaznamenán v okresech Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice, a to o -0,5 procentního bodu. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl však i přesto evidován v okrese Český Krumlov, a to 3,1 procenta, naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec. Tady byla na konci dubna nezaměstnanost na hodnotě 1,4 procenta.

V průběhu dubna se do evidence českobudějovického úřadu práce přišlo zaregistrovat celkem 553 lidí, což je o 59 méně než v dubnu roku 2018. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 9 osob méně. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 844 uchazečů, z nichž 65,5 procent nastoupilo do práce.