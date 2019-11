Vedoucí oddělení trhu práce českobudějovické krajské pobočky Úřadu práce Jiří Beran uvedl, že k poslednímu říjnu evidovali na Budějovicku celkem 2 246 uchazečů o zaměstnání. "To je o šedesát uchazečů méně než na konci předchozího měsíce a o dvě stě padesát nezaměstnaných méně než ve stejnou dobu uplynulého roku," uvedl Jiří Beran.

Dodal, že uvedený počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl ve srovnání všech říjnových hodnot předchozích let nejnižší od října 1996. Bez práce bylo v tomto regionu 1 225 žen.

Během října se do evidence českobudějovického úřadu práce přišlo zaregistrovat celkem 642 lidí, což bylo o 47 osob méně než v říjnu roku 2018. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 100 méně nově evidovaných uchazečů. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 702 uchazečů, z nichž 64,1 procenta nastoupilo do práce.

K 31. říjnu 2019 poklesl počet osob se zdravotním postižením. Celkem jich v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích bylo 367, tedy meziměsíčně méně o tři osoby, meziročně o 76 osob se zdravotním postižením méně.

Ke konci října meziměsíčně poklesl počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice o 18 osob. Celkem jich bylo v evidenci ÚP ČR v tomto regionu 155. Meziročně bylo ve sledované kategorii evidováno o 36 osob méně.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily téměř 35 % ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let a starší tvořili více jak 32 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Ke konci října bylo v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích celkem 5 376 volných pracovních míst, což je o 124 míst méně než v září. V průběhu září zaměstnavatelé nahlásili 569 nových volných pracovních pozic.

Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (821 evidovaných volných míst), montážní dělníky (725), dělníky v elektronice (322), kuchaře/ky (197), zedníky (146), automechaniky (144), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (91), pracovníky bezpečnostních služeb (86), malíře/lakýrníky (84), stavební dělníky (84), číšníky/servírky (80), strojírenské dělníky (76), uklízečky (76), skladové pracovníky (71), elektrikáře (63) a prodavače (53).

Z pohledu srovnání sedmi okresů Jihočeského kraje podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 1,8 procenta.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl v okrese Český Krumlov, a to o 0,1 procentního bodu, v okresech České Budějovice, Strakonice a Tábor naopak o 0,1 procentního bodu poklesl a ve zbylých třech okresech se podíl nezaměstnaných nezměnil. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 2,7 procenta. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec - 1,3 procenta.