České Budějovice – Vydávat knihy není nic jednoduchého. Ani v Českých Budějovicích.

Spisovatel Jan Cempírek. | Foto: Deník/Václav Pancer

Všichni nakladatelé čekají, až přijde nějaká pecka. To si myslí Jan Cempírek, který v Českých Budějovicích provozuje nakladatelství Pikador Books. „Všichni se třesou, že objeví talent a text, který roztřese svět,“ říká. „Nic takového se tu nestalo dvacet třicet let,“ dodává Jan Cempírek. Je to podle něj nadprodukcí a tím, že většina postupů byla objevena. Jak napsat podle něj bestseller? „Autor musí umět psát, mít jako osoba svůj příběh a trefit se do étosu doby,“ má jasno Jan Cempírek.



Nakladatelství Pikador Books v Českých Budějovicích zatím vydávalo novely regionálních autorů, které si Jan Cempírek vybral sám, jako například Kathy nebo Café Groll od Jana Štiftera. „Důležité je nebát se oslovit nakladatele,“ myslí si přesto Jan Cempírek.



S ním souhlasí i Pavel Kopp z místního nakladatelství Kopp, které zase vydává regionálně zaměřené povídky, komiksy nebo technické texty. Pavel Kopp říká: „Text musí být zajímavý hlavně pro čtenáře, kterému je určený.“

Postup Jana Cempírka po vybrání textu:„S autorem si řekneme, jak to bude dlouhé, kolik si myslí, že se toho prodá, jaká je jeho sféra vlivu. Doporučuji mít redaktora. To je něco jiného než korektor. Redaktor opravní nejen gramatický chyby, ale i stylistiku. Pak je třeba podepsat smlouvu s autorem, ta specifikuje podmínky, většinou práva na pět let, procenta z prodejů.“

K malým nakladatelům patří také Karel Křivanec z Českých Budějovic. Věnuje se především rybářské literatuře o muškaření a není bez zajímavosti, že většinou je i autorem knih. Jeho Česká nymfa o jedné z muškařských návnad vyšla i v němčině, angličtině nebo polštině. Pro muže, který pracoval celý život jako biolog, je jeho nakladatelství Grayling (lipan) and Trout (pstruh) Publishing spíše koníčkem, než komerční záležitostí. Vydáváním knih si hlavně dělá radost a na začátku do nich vždy vkládá své peníze, které se navracejí zpravidla až po delším čase. Mezi poslední počiny nakladatelství patří povídky Ivana Nového Šumavský triptych a pro děti pak Davídek I a II. Publikace prací Ivana Nového přinesly nakladatelství i ocenění Šumava litera. Rodinnou historii podle zápisků svého dědečka zpracoval Karel Křivanec v knize Pejřimovský kupec, rybářským zážitkům je pak věnována asi nejúspěšnější kniha Karla Křivance Doberské lipanění.



Pro radost provozuje nakladatelství i Jan Cempírek, který zatím vydal tři tituly a letos plánuje další dva.

Jak má podle něj nezavedený autor textu oslovit nakladatele? Měl by umět říct jednou větou, o čem kniha je. „Zdá se to samozřejmé, ale autoři to často nedokáží a neumí text nabídnout nakladateli,“ povzdechne si Jan Cempírek. Dále by měl autor textu prý sepsat synopsi s dějem. „Nakladatel si čte, o čem to je a jestli ho to zajímá,“ vysvětluje Jan Cempírek. Nakonec by měl autor oslovovat ty správné nakladatele. „Musíte vědět, že přírodovědnou knížku asi těžko pošlete nakladatelství, které vydává jenom básničky,“ dává příklad nakladatel Pikador Books.