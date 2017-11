Noc divadel. Na jihu již pátý ročník

České Budějovice - Výroba loutek, půjčovna kostýmů s fotokoutkem nebo návštěva kostymérny.

To a mnohem víc nabídl další ročník akce Noc divadel, do které se Jihočeské divadlo zapojilo již po páté. Po celé konání akce mohli navíc návštěvníci doslova prošmejdit všechna zákoutí divadla – nahlédli tak nejen do šaten herců, vyzkoušet si mohli, jaké je to stát na pódiu. Průvodci jim přitom byli sami herci Jihočeského divadla.