Gymnázium Česká v Budějovicích připravilo večer plný vědy, poezie nebo sportu.

V českobudějovickém Gymnáziu Česká se chystá noc vědců. Ilustrační foto. | Foto: Marian Tišer

Již šestý ročník Noci mladých vědců, umělců a sportovců připravili na českobudějovickém Gymnáziu Česká. Podle ředitele gymnázia Antonína Sekyrky se uskuteční v pátek 21. února a program potrvá od 18 do 21.45 hodin. Na přednáškách se zájemci dozvědí například to, jak se připravuje program, který by umožnil, aby počítače četly i historické texty, podobně, jako to dokáží již dnes s běžnými oskenovanými texty.