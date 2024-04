Aby se mohly protáhnout přes 22. hodinu oslavy 115 let MHD v Českých Budějovicích a úvodní ceremoniál letní olympiády dětí a mládeže, bylo potřeba v zastupitelstvu schválit výjimku z vyhlášky o dodržování veřejného pořádku. Obě akce se mají konat v červnu. Jakmile se ale začalo v zastupitelstvu 15. dubna 2024 o věci jednat, objevily se připomínky k tomu, jak to v současnosti s nočním klidem v Budějovicích vypadá.

Jenže podle opozičního zastupitele Petra Štěpánka (ANO) to byla chyba. „Situace se opět zhoršila,“ uvedl na jednání zastupitelstva a jmenoval konkrétně bar poblíž náměstí a jednu z ulic, kde jsou prodejny kebabů v historickém centru. Doplnil, že se o problém zajímá dlouhodobě a konstatoval, že se vrací i potíže s některými večerkami. Navrhl, že kdyby se omezila prodejní doba do 22. hodiny, byla by to pro občany doba dostatečná k nákupu a zároveň by se eliminoval nepořádek v noci. A byly by menší nároky na zásahy městské policie.

Náměstkyně primátora Zuzana Kudláčková (ČPS) reagovala s tím, že město má nočního koordinátora, který se věci věnuje a dodala, že není pro to, aby se restrikce vracely do vyhlášky tímto způsobem „od stolu“. „Krajinská nikdy nebyla v seznamu problematických lokalit,“ upozornila s tím, že bez větších podkladů by to neschvalovala.

Vzápětí ale Ivo Moravec z dalšího opozičního klubu (HOPB) připomněl svou korespondenci s náměstkyní primátorky a dodal, že celkem nedávno s ní o tomto problému jednal také. Připojil, že by čekal, že si problematických provozoven v Krajinské náměstkyně primátorky všimne, když tam bydlí. „Co byste chtěla víc, než data městské policie. Článek šest byl Damoklův meč nad podniky,“ navázal Petr Štěpánek a připojil, že u jednoho provozu už měli být napadeni strážníci i policisté a měl mít otevřenou předzahrádku i hodně po půlnoci.

Zuzana Kudláčková k tomu řekla, že v odpovědi Ivu Moravcovi byla věta, že článek může být do vyhlášky znovu vložen. Juraj Thoma (HOPB) pak navrhl, aby zastupitelstvo pověřilo primátorku města přípravou nějakých podrobnějších podkladů do dalšího zastupitelstva.

Na debatu reagoval i radní a jihočeský hejtman Martin Kuba s tím, že by čekal, že podobný návrh zazní předem na pravidelné poradě předsedů zastupitelských klubů, aby se věc řešila dopředu, a ne až na zastupitelstvu. Na což Petr Štěpánek řekl, že když koalice sama předložila bod, který se veřejného pořádku týká, tak toho využil.

Otázka veřejného pořádku byla několikrát v minulosti i předmětem stížností čtenářů Českobudějovického deníku. Ať už šlo o centrum města nebo jiné části města. S některými provozy jsou i v poslední době spojeny opakované stížnosti na hluk i dlouho po 22. hodině.

V létě 2019 připravili někteří budějovičtí majitelé restaurací a barů samolepku s výzvou pro hosty, aby více respektovali noční klid.Zdroj: Deník/ Edwin Otta

Zastupitelé nakonec výjimku pro oslavy výročí MHD i letní sportovní akci mládeže schválili. Zároveň se dohodli, že se sejde i pracovní skupina, kde by byl zastoupen i ředitel městské policie a případně se nějaké přísnější restrikce do vyhlášky o veřejném pořádku vrátí.