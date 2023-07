Rušení nočního klidu v parku Na Sadech odhalilo v úterý večer skupinu dětí pod vlivem alkoholu. Strážníci večírek ukončili předáním mladistvých do rukou rodičů. Tím ale případ nekončí.

Městem chodí podnapilé děti. | Foto: Městská policie České Budějovice

V úterý 18. července v deset hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o hlasité zábavě v parku Na Sadech. Strážníci na místě zastihli skupinu mladistvých osob ve věku 15 až 17 let. Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že na poučení strážníků o rušení nočního klidu všichni svorně odvětili, že se jen potichu baví. „Strážníci ale pojali podezření, že vliv na jednání dětí by mohl mít alkohol. To se také po provedení orientačních dechových zkoušek potvrdilo,“ řekla mluvčí. Pět z nich nadýchalo 0,56 až 0,82 promile alkoholu.

Jak se ukázalo, alkohol svým kamarádům podal sedmnáctiletý mladík, který ho bez vědomí rodičů přinesl z domova. Přestupkem podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se bude zabývat příslušný správní orgán. Podnapilé děti si z rukou strážníků převzali jejich rodiče. „Bude je ještě čekat pohovor na oddělení sociálně právní ochrany dětí budějovického magistrátu,“ dodala mluvčí.

Neuvěřitelné. Majitelé nechali psa trpět v horku v autě, zvíře uhynulo

To ale nebyl jediný případ, kdy kontroly hlídek městské policie odhalily nezletilé děti pod vlivem alkoholu. V sobotu 15. července v noci viděli strážníci během kontroly u hlavní pošty na Senovážném náměstí tři podnapilé dívky ve věku 13 až 16 let. Orientační dechová zkouška na alkohol u nich ukázala 0,34 až 1,72 promile. Nejvyšší hodnotu nadýchala patnáctiletá dívka. I tímto případem se bude zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí budějovického magistrátu.