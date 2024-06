Až stovky mladistvých si údajně nedávno nakoupily alkohol v centru Českých Budějovic v jedné z provozoven během velké společenské akce. Na jednání českobudějovického zastupitelstva to uvedl v pondělí 17. června 2024 opoziční zastupitel Petr Štěpánek (ANO). Týden potom mělo být nezletilých zákazníků v daném podniku 150 za jeden večer. Zastupitel čísla uvedl při jednání o tom, jakým způsobem by se měla zpřísnit vyhláška o veřejném pořádku v Českých Budějovicích.

Debata o zpřísnění vyhlášky se vedla v zastupitelstvu za poslední měsíce několikrát. Nedávno se dohodlo, že náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti) připraví potřebnou změnu. Panovala na tom víceméně všeobecná shoda. Jenže ministerstvo vnitra upozornilo, že je sice možné regulovat otevírací dobu restaurací a přesuličního prodeje, ale ne prodejen potravin, mezi něž patří i problematické večerky v Českých Budějovicích. Opírá se přitom o starší nález ústavního soudu, který konstatuje, aby se obecně neomezovala svoboda podnikání. Takže se má podle Zuzany Kudláčkové omezení týkat jen dvou částí Krajinské ulice a jen některých podnikatelů.

Noční klid v Českých Budějovicích neřeší zastupitelstvo poprvé. Stížnosti obyvatel už se týkaly nočních barů i restaurací. Stojí za zmínku, že před lety byla dokonce provozována ve Stejskalově ulici nějaký čas nezkolaudovaná restaurace… A opakovaně se řešila někdejší prodejna občerstvení ve Hradební i několik dalších podniků, třeba na sídlištích.

Město pak pohrozilo v různých dobách plošným zpřísněním vyhlášky o veřejném pořádku, omezením otevírací doby v noci a zákazem večerek. To se zčásti realizovalo tím, že pro některé lokality skutečně byla vyhláškou omezena otevírací doba večerek. Jeden čas, jako reakce restauratérů, vznikla také iniciativa Chceme noční Budějce a provozovatelé nočních podniků se snažili sami například apelovat na návštěvníky, aby respektovali klid v noční dobu. Iniciativa existuje stále, působí na podnikatele a spolupracuje s radnicí.

V poslední době ze strany města většina omezení zmizela. Nezmizely ovšem stížnosti obyvatel a problémy. Zuzana Kudláčková proto připravila výše zmíněnou změnu vyhlášky.

Ale při projednávání změn ve vyhlášce upozornila náměstkyně primátorky na to, že sama měla jen připravit nové znění vyhlášky. Někteří zastupitelé totiž zapochybovali o tom, že nachystaná změna bude účinná. A jestli není možné vyzkoušet i jiné možnosti. Zuzana Kudláčková odkázala na ministerský dopis s tím, že v něm bylo naznačeno, že pokud má město potíže s veřejným pořádkem, nemělo by je řešit vyhláškou o zákazu prodeje, ale jinými způsoby. „Pokud dochází k prodeji alkoholických nápojů mladistvým, pak se jedná o porušení zákona ze strany provozovatelů a takové jednání nelze regulovat obecně závaznou vyhláškou, nýbrž důsledným vymáháním dodržování zákonů,“ mělo napsat ministerstvo vnitra.

Samolepku s výzvou pro hosty, aby více respektovali noční klid, připravili v létě 2019 někteří budějovičtí majitelé restaurací a barů.Zdroj: Deník/ Edwin Otta

„Jiná opatření, to je ale otázka na někoho jiného, než na mě,“ uvedla náměstkyně primátorky. Možná tak chtěla naznačit, že třeba městská policie je podřízena jinému náměstkovi. Konkrétně Lubomíru Burešovi (ODS).

Opoziční zastupitel Ivo Moravec (HOPB) však reagoval tím, že si myslí, že je to otázka na náměstkyni, protože ona materiál na jednání předkládá. „Musíte stejně jako my vědět, že večerky prodávají alkohol i mladistvým, co budete dělat,“ dotázal se Ivo Moravec a jeho kolega Tomáš Chovanec (HOPB) doporučil jednání s majiteli budov, kde večerky sídlí. Na to upozornil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS), že večerky jsou solventními nájemci a že pro majitele budov není jednoduché dobrého nájemce sehnat. „Je to problém náš, města, že někdo prodává alkohol mladistvým,“ konstatoval Petr Maroš.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS), do jehož kompetence městská policie spadá, ale dodal, že není možné, aby strážníci byli u nějaké prodejny celý den a hlídali ji. Doplnil, že ve věci bylo hodně uděláno, že se provádějí společné kontrolní akce městské policie, živnostenského odboru magistrátu a padají i pokuty. Jenže provinilci získají podle náměstka druhý den peníze dalším nelegálním prodejem zpět. A nepřetržitá kontrola problematických podniků prostě není podle Lubomíra Bureše možná.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) následně zdůraznila, že přijetí navrženého zpřísnění vyhlášky neznamená, že celá záležitost tím skončí.

Při hlasování pak 36 z přítomných 41 zastupitelů zvedlo ruku pro to, aby se v Krajinské ulici omezila provozní doba pohostinských zařízení a provozoven přesuličního prodeje. Konkrétně v jižní části na východní straně a v severní části mezi Hroznovou ulicí a Hradební na západní straně. Večerek se ale omezení týkat nebude.