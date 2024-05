Až do počátku září je možné poprvé nominovat nadané mladé lidi do jihočeského krajského kola soutěže Zlatý oříšek. Je to vedle jiných podobných akcí, například Talent Jihočeského kraje, další možnost, jak představit a ocenit nadané dívky nebo chlapce i kolektivy.

Zlatý oříšek je největší celonárodní projekt zaměřený na oceňování a podporu aktivních, úspěšných, nadaných dětí a dětských kolektivů, který ve spolupráci s ministerstvy školství a kultury a Českou televizí každoročně oceňuje ty nejšikovnější děti od 6 do 14 let, a to od roku 1998. Garantem soutěže je Nadační fond Zlatý oříšek ZDE. Jedinečnost soutěže spočívá v tom, že nemá žádné kategorie a příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, tedy všichni, kteří v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopnosti, zajímavý čin, úspěch nebo cokoliv jiného. Přihlášky mohou děti posílat prostřednictvím webu do 8. září. Slavnostní finále 1. ročníku Zlatého oříšku Jihočeského kraje se uskuteční jako společenská kulturní akce 28. září v budějovickém Divadle U Kapličky od 9 h.

V teplárně krotili dým

Zcela jinou barvu dostala kvůli nečekané příměsi nakrátko minulý týden pára nad komínem budějovické teplárny. Ve středu večer před 20. h došlo ve výrobním bloku teplárny v areálu Novohradská k technické poruše na výrobním zařízení. V jejím důsledku vycházela z komínu několik minut pára včetně části popílku. Obvyklé bílé zbarvení se tak proměnilo do tmavě hnědé a nakrátko ukázalo, kolik nečistot dokáže pojmout filtrační zařízení. Obsluha následně přistoupila k řízenému vychlazování kotle, které mohlo být z ulic v okolí areálu místy viditelné zvýšeným množstvím páry. Jednalo se podle vyjádření teplárny o kontrolovaný a bezpečný proces v řádu minut. Dodávky tepelné energie byly v této době pro všechny odběratele zajištěny ze záložních zdrojů.

Velká návštěvnost

Na 70 000 uživatelů navštívilo od ledna do poloviny května novou verzi mapy připojitelnosti, kterou pro své zákazníky spustila na začátku roku distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON. EG.D jako první distributor v ČR už loni nabídl lidem, kteří uvažují nad pořízením obnovitelného zdroje, nástroj, v němž si mohli ještě před podáním žádosti ověřit, zda je v jejich lokalitě volná kapacita sítě na připojení přetokové výrobny nebo je oblast už uzavřená. Podle Lubomíra Budného z E.ONu letos došlo k dalšímu významnému posunu – nově si díky mapě připojitelnosti mohou zákazníci také zjistit, jak velký výkon si mohou připojit přímo na své konkrétní nemovitosti.

Původní verzi mapy připojitelnosti využilo za dobu jejího fungování od března do prosince 2023 zhruba celkem 130 000 návštěvníků. Nová verze se dostala na více než polovinu tohoto počtu už za čtyři měsíce od spuštění a denně ji v průměru využije téměř 500 lidí.