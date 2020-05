Podle ředitele Tomáše Drse je zřizovatelem školy svazek obcí Dehtář, kde je zastoupeno devět obcí: Sedlec, Záboří, Radošovice, Břehov, Hlavatce, Chvalovice, Němčice, Babice a Strýčice.

Na přípravu k přijímačkám dorazilo 14 žáků. "Všechno jsou to děti, které budou dělat přijímačky na střední školy," zmínil Tomáš Drs. Do deváté třídy celkem chodí 20 žáků. Do celé školy na 170. První stupeň má nastoupit 25. května.

Děti se učily a dosud učí distančně, to znamená, že přes internet dostávají úkoly i materiály a přes internet také odevzdávají ke kontrole některé výsledky své práce.

"Matematiku, češtinu a cizí jazyky jsme vyučovali on-line," upozorňuje ale ředitel základky s tím, že v pondělí, úterý a ve středu se budou teď deváťáci učit ve škole, ve čtvrtek a pátek budou mít domácí práci.

Díky tomu, že nastoupil jen omezený počet žáků, stačí lavice na to, aby každý seděl sám. Roušku mít ve třídě při výuce nemusejí. Hned u vchodu je k dispozici předpisová dezinfekce v podobě zásobníku s gelem na ruce.

Dopravu většiny žáků do školy zajistila obec Sedlec svým mikrobusem. Z poměrně velké spádové oblasti by se totiž ne všechny děti mohly na výuku dostat. "Je to domluveno na dva týdny takto," říká Tomáš Drs a připojuje, že až nastoupí menší děti na první stupeň, tak by měly začít jezdit běžné linkové autobusy.