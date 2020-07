Nová mapa provádí po příbězích jihočeské železné opony. Pomocí GPS v mobilu si její uživatelé můžou připomenout příběhy, na které by se jinak zapomnělo.

Šťastné i tragické osudy utečenců i pohraničníků, které se udály v okolí jihočeské železné opony, připomíná nová mapa od jihočeské Paměti národa. | Foto: Deník / Kristýna Motyčáková

„Horst Stepan Passler odešel se svou rodinou do Rakouska v únoru 1960. Rok na to se měl jeho bratr, který zůstal v Československu, ženit. Když komunistický režim odmítl vydat Hostovi vstupní povolení do Československa, rozhodl se, že hranice zdolá sám. Ve svých 17 letech v lese na východě Nových Hradů se pokusil překonat drátěný plot. Tím však vedl elektrický proud, který mladého muže na místě usmrtil. Po celých deset let nedostala rodina o úmrtí muže zprávu, třebaže ho pohraničníci na místě ihned identifikovali,“ vypráví jeden z příběhů jihočeského pohraničí na nově vzniklé mapě. Podobných příběhů shromažďuje více než 150.