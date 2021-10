Je to již čtvrtá prodejna na území města. Stavbu zahájil Lidl 24. března. V místě byl dříve na velké části plochy již nevyužívaný průmyslový areál. U prodejny vzniklo i parkoviště o kapacitě téměř sto míst. Prodejna nabízí zákazníkům nákupy na ploše o velikosti přes 1100 metrů čtverečních.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.