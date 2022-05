„V další fázi přípravy záměru bude dokumentace pro příslušná navazující řízení nadále zahrnovat technickou možnost využití železnice pro dopravu odpadů využívaných v ZEVO, a to v minimálním rozsahu jedné třetiny všech přijímaných odpadů. Využití dopravy po železnici v tomto rozsahu bude ze strany oznamovatele po celou dobu provozu zařízení upřednostněno před jiným druhem přepravy,“ píše se ve vyjádření MŽP.

Plány na využití železnice potvrzuje i primátor Budějovic Jiří Svoboda. „Pro přepravu odpadů ze vzdálenějších míst jižních Čech se počítá s železniční dopravou, jak je uvedeno v závazném souhlasném stanovisku MŽP. Železniční doprava zajistí přepravu ze zvažovaných překládacích míst na jihu Čech, která budou vybudována podle dohody jednotlivých samospráv ve spádových oblastech,“ řekl deníku Zdopravy.cz.

Budějovické ZEVO, které chce teplárna stavět ve Vrátě, má souhlas ministerstva

ZEVO Vráto vznikne v areálu záložní uhelné teplárny, který je už nyní na železnici napojen starou vlečkou; vlaky by ale musely jezdit úvratí. Zda bude úvrať odstraněna a napojení zkapacitněno, není jasné. „Na konkrétním technickém řešení se pracuje tak, aby bylo posouzeno v následující fázi schvalovacího procesu, jakým je například územní řízení,“ doplnil Svoboda.

O tom, že se odpad může stát místo uhlí pevnou součástí železničního byznysu, nepochybuje šéf ČD Cargo Tomáš Tóth. Podle něj se navíc bude muset odpadu do zařízení ZEVO vozit víc než uhlí, aby bylo vyprodukováno stejné množství energie. „Teplárny hledají alternativy k uhlí, což může být na jedné straně plyn a na straně druhé štěpka a odpad. Technologicky se na to připravujeme a s provozovateli ZEVO komunikujeme. Na silnice se to určitě nevejde,“ uvedl Tóth.

Spalování odpadu vyžaduje Evropská unie, do budoucna by mělo skončit v kotlích sítě ZEVO až 95 procent. Zároveň má klesat výroba tepla a elektřiny z uhlí, kterého se vozí stále méně. Zatímco v roce 2003 přepravilo ČD Cargo 30 milionů tun uhlí, loni to byla přes nárůst ve druhém pololetí zhruba polovina.

Budějovická teplárna převede část majetku na novou firmu

K odpadkovému byznysu vzhlížejí například i rakouské dráhy. Nákladní dcera Rakouských spolkových drah (ÖBB) Rail Cargo Group (RCG) vidí potenciál v odpadech i díky nedávno schválenému zákonu.

Rakouský parlament stanovil nové podmínky pro přepravu odpadů, podle kterých nebude od roku 2023 možné náklad odpadu o hmotnosti více než 10 tun vozit po silnici při vzdálenosti nad 300 kilometrů, postupně se bude tato hranice snižovat až na 100 km v roce 2026. Železnice se nabízí jako nejvhodnější varianta.

„Železniční nákladní doprava je jediná cesta pro udržitelnou přepravu v příštích letech,“ uvedl rakouský dopravce v tiskové zprávě z loňského listopadu. RCG odhaduje, že zhruba 80 procent ze 72 milionů tun odpadu ročně vytvořeného v Rakousku by mohlo namísto silnice putovat po železnici.

Zkušenosti s přepravou odpadu má i ČD Cargo, které loni například pomáhalo s odklizením sutin po jihomoravském tornádu, vlaky s odpadem mířily například i ze Svitav a Zábřehu do Brna.

Jan Šindelář, Zdopravy.cz