Ještě do konce roku chce mít vedení Jihočeského kraje hotovou studii, která určí, jaké požadavky by měla splňovat budoucí sportovní hala před budějovickým výstavištěm. Jihočeský hejtman a českobudějovický radní Martin Kuba to uvedl na posledním jednání zastupitelstva města. Hala má sloužit jako národní sportoviště pro volejbal, házenou a basketbal.