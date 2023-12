Novou vánoční pohádku nabídne na Štědrý večer divákům Česká televize. Jmenuje se Klíč svatého Petra a natočil ji režisér Karel Janák. Příběh kombinuje klasické pohádkové postavy, jako je vodník, král, princezna a zlí rádcové, s méně obvyklými charaktery, ať už jde o svatého Petra nebo podivuhodnou trojici hlavních hrdinů: zloděje, podvodnici a dobrého chlapce Tobiáše. Pohádka se natáčela na zámku Sychrov, v ateliérech na Kavčích horách, ale také na jihu Čech. Filmaři zavítali na hrad Zvíkov a do Slavonic.

Ve Zvíkovském Podhradí na Písecku se pohádka natáčela letos v létě. Filmaři se tady ale dlouho neohřáli, jak řekla pracovnice místního obecního úřadu Terezie Bártová. „Strávili tady asi týden a nikdo o nich moc nevěděl," poznamenala s tím, že se točilo především na příjezdové cestě k hradu Zvíkov a v okolí řeky. „Přímo na hradě snad ani nebyli a nebyl ani nijak omezen jeho provoz," uvedla.

Zvíkovští jsou zvyklí

Návštěvníci měli na pár dní pouze zkomplikovaný přístup k hradu, filmaři totiž částečně blokovali cestu na mostě před ním. Zvíkovští jsou na natáčení celkem zvyklí. Především hrad se stává cílem filmařů opakovaně. „Nejvíc místních se objevilo asi v pohádce Marie Růžička," vzpomíná Terezie Bártová na snímek z počátku 90. let, který se na Zvíkově natáčel téměř celý. Letos do pohádky Klíč svatého Petra ani filmaři nesháněli mezi místními kompars. „Překládali termín natáčení a nakonec bychom ani nevěděli, že jsou tady," dodala sekretářka obecního úřadu.

Pohádka na Štědrý večer se natáčela i na Zvíkově a ve Slavonicích.Zdroj: Česká televize

Slavoničtí měli radost

Další filmovou lokací byly Slavonice na Jindřichohradecku. Malé historické město má něco přes 2200 obyvatel. Filmový štáb České televize se tu zdržel zhruba týden. „Filmaři nás oslovili s tím, že Slavonice jsou z filmařského prostředí známé, protože už se u nás natáčely nějaké filmy i pohádky a máme tu krásné historické centrum. Štáb se pohyboval především na Horním náměstí kolem kašny svatého Floriána, v Maříži i v okolní přírodě a u rybníků. Městu to přineslo kromě finančního příspěvku i propagaci a budeme navždy zapsaní v titulcích pohádky, což je pro nás čest,“ řekl starosta Hynek Blažek a zároveň pochválil obyvatele města. „Reakce místních lidí na natáčení byly velmi pozitivní. I když to bylo ten týden na úkor jejich pohodlí každodenního života, bez problémů všechno brali s pochopením,“ dodal starosta.

Louče, omšelost, sláma

Filmařům ve Slavonicích během natáčecího týdne komplikovalo práci počasí. „Překvapilo mě, že scény, které se u nás točily, v upoutávkách vypadají jako krásné slunečné léto. Ve skutečnosti ale ten květnový týden, kdy se u nás točilo, byla docela zima a pršelo. Oni ale celé to Horní náměstí měli nasvícené tak, že to vypadalo jako záře z polských skleníků s rajčaty. Zmrzlí komparzisté běhali do vozů se ohřát a scény se vychytávaly mezi jednotlivými dešťovými přeháňkami,“ popsala Deníku Ivana Čaloudová z informačního centra.

Střed malebného města se natáčení musel kompletně přizpůsobit. „Na našem náměstí je běžně spousta cedulí s ubytováním, reklamy, značky nebo koše a filmaři si to soudobé město museli kompletně předělat. Všechno sundali, dali pryč i světla a nainstalovali vlastní, která vypadala jako louče. Nové fasády nabarvili, aby domy působily jako omšelé a rozházeli kolem slámu,“ přiblížila Ivana Čaloudová s tím, že rekvizitáři kvůli přípravám dorazili do města už dva týdny před natáčením.