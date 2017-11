Nová věznice může stát i na jihu Čech

České Budějovice – Vězeňská služba hledá místo pro novou káznici. Spekuluje se o pozemcích v Homolích i Dubném.

dnes 12:00 SDÍLEJ:

ZCHÁTRALÝ vojenský areál v Mokrém. Pokud by byl shledán vhodným pro ženské vězení, na pracovní příležitosti by místní čekali několik let. Práce na projektu a povolovací řízení si vyžádají asi tři roky, výstavba dalších pět.Foto: Deník/ Radka Doležalová

Nedostatečná kapacita českých věznic je dlouhodobým problémem. Českobudějovické vazební věznici chybělo v pondělí 19 lidí do naplnění kapacity 275 míst pro muže i ženy. Zatímco ve výkonu vazby pobývá z dimenzovaných 108 „jen“ 80 lidí, výkon trestu si nyní odpykává 176 vězňů, tedy o devět více, než je plánovaný stav.



Vězeňská služba ČR plánuje výstavbu nového nápravného zařízení a má vytipováno několik vhodných lokalit také v jižních Čechách. Přestože s Jihočeským krajem začala jednat v únoru, konkrétní místo zatím není známo. Vězeňská služba se předběžně zajímala o nedostavěnou raketovou základnu v Mokrém v Homolích a objevila se také neověřená zmínka o Dubném.

Autor: Jana Zuziaková