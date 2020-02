Sehnat jakýkoliv byt například pro mladou rodinu může být v krajském městě problém. Byty hledají i studenti, když nedostanou kolej, nebo chtějí bydlet jinde. Podle dat krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v Českých Budějovicích dokončeno v roce 2018 119 bytů. V jiných krajských městech, která mají přibližně 100 tisíc obyvatel, je situace odlišná.

Krajská správa ČSÚ uvádí, že například v Liberci bylo ve stejném roce dokončených 307 bytů, v Olomouci pak 363 bytů. Podle Ireny Votrubové z ČSÚ je ovšem porovnání měst v různých regionech, kde jsou odlišné sociodemografické podmínky, dost složité.

Situaci v Českých Budějovicích popisuje realitní makléř Jiří Kahoun z Fortuna reality. „Kritická situace nadále trvá, bytů je v Budějovicích žalostně málo. A dosahují opravdu vysokých cen. Pro prodávající je to skvělá věc, pro kupující je to těžké. Situace nevypadá, že by se změnila. Jakmile se objeví nějaký projekt, je hned pryč.“

Ukrajinka Margo Trehubenko studuje Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity tři a půl roku. Pronájem bytu sháněla dlouho, především z finančních důvodů. „Ze začátku jsem bydlela na kolejích, ale chtěla jsem s přítelem později do bytu. Tady v Budějovicích je to pro studenty opravdu drahé, už jen vybavení bytu. Ale nakonec jsme sehnali byt 3+kk, za který platíme na sídlišti Vltava devět tisíc,“ svěřila se.

Další student Lukáš Muchka z Klatov bydlí na vysokoškolských kolejích již třetím rokem. „Vím, že spolužáci shánění bytů hodně řeší,“ podotkl.

Hledání bytu v Budějovicích dá zabrat nejen studentům, ale i mladým rodinám, pro něž je krajské město atraktivní. Podle realitního makléře Jiřího Kahouna nové byty rychle mizí a jsou drahé. Lidé je nejvíce kupují pro své bydlení. „Bytů na pronájem se také prodá hodně, ale není jich tolik jako na bydlení. Bytů ke koupi je tak málo, že lidé tu nemají na výběr lokalitu. Samozřejmě jsou lidé, kteří odmítají bydlet na sídlišti Máj, ale na druhou stranu jsou tací, kteří zde vychovali děti a chtějí tu zůstat. Takže i na Máji lidé kupují byty. Developerských projektů je tak málo, že lidem je jedno, kde novostavba stojí,“ řekl makléř s tím, že velká poptávka je po rodinných bytech, tedy 3+1 a 3+kk.

Nové bydlení se v krajském městě chystá například ve Čtyřech Dvorech.

Budějovice podle náměstka primátora Tomáše Bouzka vlastní 1815 bytů. „V současné době dokončujeme přenechání bytů do nájmu pro žadatele, kteří mají podanou žádost do 30. 4. 2018. Celkem se jedná o dvacet nevyřízených žádostí,“ uvedl s tím, že systém tzv. pořadníků žádostí o byt již nebude. „Bude nahrazen zveřejněním výběrového řízení na byt a každý žadatel se bude moci přihlásit za podmínky splnění požadavků,“ sdělil. Uvolněné byty město postupně opravuje.