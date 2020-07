Plochu drží město podle náměstka primátora Tomáše Bouzka jako strategickou rezervu, proto dosud není zastavěný. Ačkoliv o lukrativní místo za Kauflandem už byli mnozí zájemci.

Výběrové řízení chce radnice vypsat z podnětu kynologů. Mělo by zde vzniknout cvičiště pro psy. "Je to první žádost o využití, která nezmění charakter pozemku," říká k záměru Tomáš Bouzek. Výběrové řízení na nájemce se má uskutečnit ještě v létě. Na podzim už by nové cvičiště mohlo sloužit.

Podle náměstka primátora Petra Holického bude nájem s šestiměsíční výpovědní lhůtou, takže radnice bude moci v případě potřeby s pozemkem dál nakládat podle potřeby.