V novém seriálu Deník na návštěvě odpovídá tentokrát na dotazy redakce starosta Nových Hradů Vladimír Hokr. Tématem byly například investice města a chystané změny v dopravě.

Dlouhodobě investují Nové Hrady hodně do Hotelu Máj, ale peníze vkládá i do dalších akcí. Jaké jste vloni například realizovali?

Dělali jsme dvě rekonstrukce spojené s komunikacemi. V místní části Jakule jsme upravili parkovací plochy u vlakového nádraží. Prostor byl strašně prašný, zpevnili jsme plochu a celé místo vylepšili, jsou tam i stojany na kola. A lidé, kteří přijedou k vlaku, mohou pohodlně zaparkovat.

A v Nových Hradech jsme novým chodníkem propojili autobusové nádraží s křižovatkou u zámku, kde se vyjde přímo u přechodu pro chodce u kapličky a lze pokračovat pohodlně na náměstí. Další chodník vede do nového části města. Lidé jdou nyní od autobusu bezpečně po nových chodnících.

S tím trochu souvisí i plánované dopravní změny…

Vloni jsme řešili změnu dopravního značení. V polovině roku jsme instalovali parkovací automaty na náměstí, v Terčině údolí a na autobusovém nádraží. Chtěli bychom, aby parkování u autobusového nádraží sloužilo jako záchytné s poplatkem 50 korun za den. A během jara chceme objednat a nainstalovat nové značení, které by už od křižovatky u zámku navedlo na záchytné parkoviště. Odtud lze pohodlně dojít za čtyři minuty na náměstí.

Na náměstí máme nastavenou filozofii trochu jinak. Všichni mají půl hodiny zdarma. Je to proto, aby místní mohli dojít na úřad nebo na nákup. Potom je první hodina za deset korun, každá další hodina za 30 korun. Turista za tři a půl hodiny tak dá 70 korun. My de facto říkáme, neparkujte na náměstí, dejte si auto na odstavné parkoviště – vyjde to levněji, nemusíte řešit dobu parkování a více si město a jeho pamětihodnosti užijete.

Parkovací automaty jste dali také k Terčinu údolí, ale vybrané peníze chcete vložit do údržby parku…

Naplánované jsou v rozpočtu i peníze na rekonstrukci jedné části cesty u Terčina údolí. Je tam parkovací automat s poplatkem 50 korun na celý den. Dohodli jsme se ve vedení města už předem, že část peněz půjde na zaplacení automatů a část na vylepšení parku. Velmi dobře zde spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Povodím Vltavy a okrašlovacím spolkem, který se o údolí stará.

V letošním rozpočtu, který má plánované výdaje 58 milionů korun, jste zachovali dost vysokou přímou podporu spolků ve výši 1,2 milionu korun…

Myslím si, že to je velká částka, nicméně takto u nás podporujeme spolky dlouhodobě. A spolkový život v Nových Hradech je i díky tomu bohatý. V osadách jsou to hlavně hasiči. Nemohu pominout kulturu na Nových Hradech, i tam jsme krátili, ale tak, aby se to vyrovnalo například dotacemi ze společných česko-rakouských projektů. Akcí by tedy mělo být opět hodně. Pokud to tedy bude možné…

