Pozor na semafory

„Od úterý 16. dubna bude omezen průjezd ,Hradečákem´ v úseku u zámecké zdi. Ta částečně ustoupí bezpečnějšímu řešení provozu. Po dobu prací se bude jezdit pouze po jedné straně komunikace na semafory,“ vysvětluje první z dopravních opatření starosta Vladimír Hokr. „Začínají i práce na kruhové křižovatce, zatím však nebudou znamenat omezení provozu. Budou se týkat úseku mimo stávající komunikaci od pumpy směrem do Údolí,“ doplňuje k plánům první fáze stavby. I s ohledem na převoz stavebního materiálu je ale nutné počítat už nyní s nárůstem intenzity provozu.

Další komplikace v dopravě na sebe nedají dlouho čekat, od poloviny května má být omezen průjezd křižovatkou ve Vitorazské ulici v místě, kde se odbočuje na Nakolice a k hotelu Máj. Tady se bude opravovat vodovod a kanalizace. Práce na vodovodu a novém chodníku, který tu dosud chyběl, ovlivní od června také průjezd úsekem od ulice Na Vyhlídce po Český dům.

Na ještě horší scénář se musí Novohradští připravit zřejmě na podzim. To by měla přijít na řadu důkladná rekonstrukce příjezdové komunikace od nového kruháku po odbočku na náměstí u Českého domu. A ta se neobejde bez celkové asi měsíc dlouhé uzavírky. Silnice je přitom prakticky jedinou přístupovou cestou do města z české strany, pomineme-li silnici pro vozidla do 3,5 tuny od Nakolic, uzoučkou asfaltku od Horní Stropnice zadem přes Veveří nebo svažitou a křivolakou Údolskou ulici, kam ovšem nyní smí jenom dopravní obsluha zdejších nemovitostí. To se bude muset po dobu uzavírky změnit.

Podle aktuálních plánů nastane zřejmě letos v září po hlavní turistické sezoně. „Oficiální objížďka bude vedená přes Nakolice, tudy bude muset být umožněn průjezd i nákladní dopravě. Protože do města nebudou moci zajíždět autobusy, zřídíme provizorní nádraží na hasičské louce v Údolí a z města sem budou pendlovat Údolskou ulicí minibusy. Rádi bychom tudy umožnili i průjezd místním,“ nastiňuje starosta Vladimír Hokr plány, jak by se dala situace zvládnout. „O jednotlivých etapách, dopravních omezeních a uzavírkách budeme průběžně aktuálně informovat,“ slibuje Novohradským s tím, že další kroky se budou vždy ladit podle aktuální situace. „Komunikace se zhotovitelem je dobrá, je vstřícný k našim připomínkám a návrhům řešení,“ zdůrazňuje.

Místní jsou smíření s tím, že budou muset složité manévry nějak přetrpět. Ne všichni jsou ale z chystaných úprav nadšení. „Dodavatelé mi už říkají, že sem snad přestanou jezdit, jak bude složité se na Hrady dostat. A to ještě nejsem závislá na tom, zda po objížďkách projedou velké náklaďáky, jako třeba tady vedle samoobsluha,“ krčí rameny například Jitka Tesařová, která v centru Nových Hradů provozuje květinářství. Podobně jako leckteří další pochybuje o tom, že by nová kruhová křižovatka byla skutečně třeba. „Nepamatujeme tady vážnou nehodu, projet tou současnou křižovatkou není zase takový problém,“ míní.

Starosta Vladimír Hokr úvahám, jak dalece je tak výrazná úprava křižovatky potřebná, sice rozumí, ale je přesvědčen, že stavba bude pro Novohradské nakonec přínosem. „Buďme jen rádi, že se tady nikdy nestala vážná nehoda . Tahle pro Nové Hrady tak typická křižovatka vykazuje určité známky nebezpečnosti a úprava jí prospěje. Nechtěl bych zažít, že by se tu někdy stal malér a já bych byl tím starostou, který přitom zabránil stavbě bezpečnějšího kruháku. Věřím tomu, že až bude hotovo, lidé si zvyknou a zjistí, že tohle řešení je každopádně bezpečnější,“ myslí si. O potřebě upravit průtah městem už vůbec nepochybuje. „To je pro nás důležitá část stavby, v úzkém úseku dosud chyběl chodník, to je taková naše noční můra, nyní tu vznikne bezpečný přístup do města pro pěší,“ vyzdvihuje starosta.