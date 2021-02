/FOTO, VIDEO/ U slovenských Nových Zámků přitom před 400 lety padl první držitel jihočeského panství z rodu Buquoyů. Letos by tuto událost mohl připomenout zájezd Jihočechů.

Přání z Nových Hradů. | Foto: Nové Hrady YT

V seriálu Deník na návštěvě se tento týden věnujeme Novým Hradům. Sídla s tímto jménem se dají najít po celém světě, v Anglii, Austrálii, Lotyšku nebo třeba Japonsku. A od roku 2011 je součástí mezinárodního projektu Newcastles of the World, který je propojuje, i jihočeské město Nové Hrady. A nejde jen o vzájemné návštěvy. Mimo jiné to umožňuje vyměňovat si vzájemně různé zkušenosti například v oblasti turistického ruchu.