Z Japonska, Černé Hory, Gruzie, Německa či Slovenska přijedou do Nových Hradů zástupci měst, které jsou obdobou anglického jména Newcastle. Už 25 let je spojuje mezinárodní spolupráce. Letos premiérově přijedou Belgičané z Neufchateau.

Nádvoří hradu v Nových Hradech. | Foto: Deník/Edwin Otta

Kdo by chtěl navštívit v devíti zemích světa města s obdobou anglického názvu Newcastle, nemusí cestovat mezi Anglií, Belgií, Černou Horou, Gruzií, Japonskem, Lotyšskem, Německem, Slovenskem a Švýcarskem. Stačí mu v sobotu 14. října zajet do Nových Hradů. Ve městě se koná setkání měst, jejichž názvy v nějaké formě obsahují označení Nový hrad a v sobotu se na náměstí jihočeských Nových Hradů chystá představení všech účastníků.

Podle starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra se města setkávají už 25 let v alianci Newcastles of the World. Jejich letošní akce slavnostně začne 12. října 2023 na náměstí jihočeského Newcastlu a skončí 17. října. Pořadatelem jsou letos Jihočeši se slovenskými Novými Zámky.

Partnerství funguje

I když se posledních pět let kvůli covidu oficiální společná konference nekonala, přesto se ukázalo, že vzájemné partnerství funguje. „Naše země se zapojily do pomoci Ukrajině nejen materiální podporou, ale i poskytnutím zázemí pro uprchlíky. Velmi aktivně jsme však pomáhali i my, členové aliance Newcastles of the World – lotyšský Jaunpils, slovenské Nové Zámky a samozřejmě i naše město. Sounáležitost v rámci naší aliance demonstrovala pomoc občanů japonského Shinshira, kteří nás podpořili finanční sbírkou, díky které jsme mohli ještě zintenzivnit pomoc ukrajinským občanům v našich městech. Finance z Japonska tak pomohly v Nových Hradech, lotyšském Jaunpilsu a u kolegů z Nových Zámků na Slovensku,“ zdůraznil Vladimír Hokr.

Nové Hrady. Zdroj: Archiv Deníku

Letošní konference je nejen připomenutím 25 let společné spolupráce, ale i příležitostí k diskusi o dalším směřování aliance. Letošním doprovodným tématem konference je dobrovolnictví.

Pro mladé

Součástí delegací jsou představitelé měst, zástupci z oblasti obchodu, cestovního ruchu, lidé z neziskových organizací a také mladí lidé, kteří mají speciální program v rámci sekce Youth. „Tuto sekci zajišťujeme ve spolupráci s Gymnáziem Trhové Sviny a mladými účastníky předchozích konferencí,“ říká Vladimír Hokr.

Konference by se mělo zúčastnit zhruba 90 delegátů (z toho asi 40 mladých) z deseti zemí. Další města (např. Jihoafrická republika, USA, Kanada, Austrálie, Dánsko ad.) budou připojena formou on-line přenosu tak, aby jejich zástupci mohli společně s ostatními diskutovat navržená témata.

Celý svět na náměstí

V sobotu 14. října se od 13 do 18 h na novohradském náměstí koná prezentace jednotlivých Newcastlů, kulturní program (folklórní soubor Matičiarik ze Slovenska, dechová hudba Jižani) a gastrofest, vinobraní a ukázky lokálních produktů z turistické destinace Novohradsko-Doudlebsko.

„Konference se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Partnery konference jsou město Trhové Sviny, Gymnázium Trhové Sviny, Mattoni 1873 – závod Dobrá voda, MOTOR JIKOV Group a.s., Rezidence Nové Hrady a Společnost Rožmberk," doplnil Vladimír Hokr.