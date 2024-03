Na slavnostní galavečer je vždy mnohem větší zájem, než kolik je míst u stolů. „Vstupenek bychom prodali dvakrát tolik,“ říká za pořadatelský tým Květa Jarolímková. Hranatý ročník známé taneční soutěže nabídl přitáhl jako obvykle páry z celé České republiky.

Taneční soutěž Novohradská číše. | Video: Edwin Otta

Na první pohled by se dal 44. ročník známé taneční soutěže Novohradská číše označit díky dvěma čtyřkám za hranatý. Pohyby tanečníků ovšem byly ladné a jednotlivé pozice uměly páry dokonale vyseknout v rytmickém slova smyslu a přeneseně i ohledně celkového provedení.

Taneční soutěž Novohradská číše se konala v sobotu 9. března 2024 a byla zároveň memoriálem dlouholetého rozhodčího Karla Hrušky. Podle hlavního rozhodčího Pavla Kojetína bylo přihlášeno 141 párů z celé České republiky. „Soutěží se ve standardních i latinsko amerických tancích. V Nových Hradech je jedna z deseti akcí Taneční ligy dospělých a seniorů. A koná se zde také postupová soutěž třídy A dospělých tanečních párů,“ vypočetl Pavel Kojetín a dodal, že na jih Čech jezdí z Prahy pravidelně. Vyzdvihl, že mezi přihlášenými je i pár mistrů republiky ve standardních tancích.

„Soutěž založila moje mamka. Poprvé to bylo jako soutěž pro účastníky tanečních, a takhle to vyrostlo,“ řekl Deníku v sále Hotelu Máj starosta Nových Hradů Vladimír Hokr a připojil, že do pohraničního města jezdí páry rády také proto, že už od rána jim tleskají diváci. To na jiných soutěží není vůbec obvyklé.

Na finále soutěže, které se odehrává při slavnostním galavečeru, je absolutně nabito. „Každý rok máme převis poptávky po lístcích. Na galavečer bychom potřebovali dvakrát větší sál. Vstupenek bychom prodali dvakrát tolik,“ upozorňuje za pořadatelský tým Květa Jarolímková s tím, že hodně věrných diváků chodí na galavečer celá léta. „Na třicátý ročník jsem tu byla poprvé,“ doplnila jak dlouho je mezi pořadateli. Město zajišťuje soutěži zázemí, ale přihlášky nebo sestavení týmu rozhodčích, to je zase věcí Českého svazu tanečního sportu.

Místní samozřejmě dodávají i řadu dobrovolníků pro organizaci akce. Poprvé letos mezi nimi byla Veronika Vicánová. Přišla, když Květa Jarolímková ve škole sháněla ochotné mládežníky. „Ptala se, kdo by chtěl dělat pořadatele, tak jsem se přihlásila. Jednou už jsem tu byla se školním sborem. Je to tu hezké,“ ocenila atmosféru i Veronika Vicánová.

Mladé oslovují pořadatelé proto, aby se stále doplňoval tým a často se najde někdo, kdo potom patří mezi organizátory i desítky let. Hotel Máj před lety koupilo město jako chátrající objekt od soukromníka a postupně jej zrekonstruovalo. „Máme nového nájemce, zatím to vypadá dobře. Proto jsme hotel koupili, aby fungoval. Před čtrnácti dny jsme tu měli jihočeskou šachovou soutěž mládeže, dvě stě padesát dětí,“ připomněl jinou tradiční akci Vladimír Hokr.