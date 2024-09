S dopravními omezeními se musí řidiči v Nových Hradech vyrovnávat už od poloviny dubna. Nyní stavba kruhové křižovatky u benzinové stanice a navazující rekonstrukce průtahu městem dospěla do fáze, kdy bude po dobu 30 dní zcela neprůjezdný úsek právě od nově budovaného kruháku po křižovatku u Českého domu. Uzavírka je naplánována od pondělí 16. září do 15. října. Pro místní šoféry, autobusové spoje i dopravní obsluhu to znamená výrazné komplikace. A protože autům nezbude než využít jindy málo vytížené uličky a silnice v okolí města, na pozoru se musí mít i chodci a cyklisté.

„Pro vozidla do 3,5 t povede objízdná trasa přes Údolskou ulici, v úseku u městské brány budou semafory omezovat průjezd vždy v jednom směru, jinak se zde bude ve zbylé části kopce jezdit v obou směrech,“ vysvětluje nezbytná opatření starosta města Vladimír Hokr. Do Údolské ulice, která spojuje náměstí s osadou Údolí u Nových Hradů a běžně sem smí jen dopravní obsluha, se navíc spolu s osobáky musí vměstnat i některá vozidla zásobování a především náhradní autobusová doprava.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Stavba kruhové křižovatky a rekonstrukce průtahu Novými Hrady postupuje do další fáze. Zavřený zůstane úsek od nové kruhové křižovatky k Českému domu. V části přibude nově i chodník.

Klasické autobusy totiž budou zajíždět jen na provizorní nádraží zřízené pro tento účel na hasičské louce v Údolí. Odtud pak budou převážet cestující do města mikrobusy, stejně tak je dopraví z autobusového nádraží ke spojům v Údolí. „Odtud pak budou dle upraveného jízdního řádu odjíždět autobusy ve všech směrech,“ dodává starosta k přestupům mezi velkými a menšími vozy.

Jednoduché to nebudou mít ani nákladní auta. „Pro ty bude oficiální objízdná trasa vedena přes Byňov, Jakuli, Žofiinu huť, Vyšné a Nakolice,“ upřesňuje Vladimír Hokr.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Stavba kruhové křižovatky a rekonstrukce průtahu Novými Hrady postupuje do další fáze. Vyžádá si přesun autobusového nádraží do Údolí. Na to ve městě budou zajíždět jen mikrobusy.

Místním řidičům se město snaží vyjít vstříc také úpravou provozu na místních komunikacích v okolí města. „Před zahájením uzavírky bude dokončena oprava komunikace od nakolické pískovny přes les směrem k byňovskému letišti. Provoz zde je sice omezený šířkou, nicméně se zde může jezdit v obou směrech. Ve stejném termínu také bude možné využít cestu z Jižního města podél bývalé skládky směrem do Sokolího hnízda. Tato provizorní cesta bude z důvodu šířky omezena pouze na jednosměrný odjezd z Nových Hradů, od Sokolího hnízda směrem do města bude zákazová značka. Pro ty, kteří odjíždějí ve směru na Horní Stropnici, je též možné využívat komunikaci Nové Hrady – Zevlův mlýn – Veveří – Mýtiny – Horní Stropnice, případně i variantu Nové Hrady – celnice – Veveří – Mýtiny – Horní Stropnice,“ připomíná starosta zejména místním řidičům osobáků.

Jak se ve středu přesvědčil při kontrolním dni na stavbě, vše spěje k tomu, aby se hlavní příjezd do města mohl uzavřít hned v pondělí ráno a zároveň fungovaly všechny objízdné trasy a náhradní autobusová doprava. „Dodavateli se ve lhůtě třiceti dní, které má na opravu tohoto úseku, hodí každá hodina,“ vysvětluje, že na jakákoli zdržení není prostor. Jak doplnil, stavební firma má do poloviny října důkladně opravit silniční tah od vznikajícího kruhového objezdu až po Český dům. „Část současné silnice bude muset odstranit do poměrně velké hloubky a nahradit ji novými vrstvami, někde bude stačit odfrézovat povrch a položit nový.“

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Stavba kruhové křižovatky a rekonstrukce průtahu Novými Hrady postupuje do další fáze. Osobní auta a mikrobusy budou jezdit Údolskou ulicí.

Vladimír Hokr si je vědom, že pro řadu obyvatel města bude uzavírka hodně nepříjemná, zároveň je ale žádá o trpělivost, ohleduplnost a opatrnost na provizorních trasách. „Snažili jsme se vše připravit tak, aby byla situace co nejschůdnější,“ věří.

Náročná proměna křižovatky na kruhový objezd a oprava hlavního tahu městem by měla skončit nejpozději v polovině příštího roku. Poměrně rychle vyrostla část rondelu, která nyní poslouží pro plynulý průjezd od Údolí směrem na Třeboň a naopak. „Na kopci finišuje rekonstrukce vodovodu a kanalizace, upravili jsme zámeckou zeď, je připraven i prostor pro chodník mezi Českým domem a ulicí Na Vyhlídce. Ten se bude stavět v další fázi, na řadu přijde i oprava průtahu před zámkem a dál k Vitorazské ulici, bude potřeba také dokončit napojení benzinové pumpy na kruhový objezd,“ naznačuje Vladimír Hokr k etapám, které přijdou na řadu později.