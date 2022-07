„Aktuálně je vypsaná veřejná zakázka jednomu dodavateli. Jde o firmu, která je svého druhu v České republice jediná tím, že pro výrobu herních prvků používá oceánský a textilní odpad i recyklované plasty. Díky opětovnému použití těchto materiálů dochází k podpoře udržitelnosti prostřednictvím snižování uhlíkové stopy. Výstavba tak bude mít i edukativní dopad na veřejnost, na hřišti totiž budou zveřejněny informace o možnostech využití recyklovaných plastů,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. První návštěvníky by herní plácek měl uvítat už v září 2022.

Plánované hřiště U Špačků.Zdroj: magistrát města České Budějovice

Radnici hlídají památkáři

Už probíhající stavební zakázkou je oprava fasády radnice. Jižní a východní fasáda českobudějovické radnice se už několik týdnů obnovuje, a to po 27 letech. „Nejde jen o fasádu samotnou, ale také například o restaurování nástěnných maleb a odkryté sgrafitové renesanční dekorace i o kamenosochařské a štukatérské prvky. Všechny práce na obnově mohou provádět fyzické osoby pouze na základě povolení Ministerstva kultury ČR, nebo mají odbornou kvalifikaci a zaručují udržení památkové hodnoty kulturní památky. Radnice bude zahalena lešením až do září,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že barevnost zůstane stejná, to znamená šedomodrá a bílá.

Radnice na náměstí Přemysla Otakara II. vznikla přestavbou hned několika měšťanských domů v letech 1417-1433. Objekt byl několikrát přestavěn a také poškozen požáry. Zásadní barokní přestavba začala v roce 1727 a skončila 1730. Provedl ji stavitel Pavel Konečný podle návrhu Antona Erharda Martinelliho. Je to monumentální a mimořádně hodnotná barokní stavba. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice.

První patro zdobí nad okny suprafenestry, ve střední části je umístěn ve štukových kartuších městský znak i znaky dědičných zemí Českého království, můžeme tu vidět i malby svatého Floriána a Rocha. Atiku zkrášlují fantaskní kopie chrličů a alegorických soch představujících měšťanské ctnosti - Spravedlnost, Moudrost, Statečnost a Opatrnost. Monumentální průčelí umocňují tři věže, z nichž prostřední nejvyšší je opatřena zvonkohrou z r. 1995. V interiéru je nejhonosnější místností obřadní síň, jejíž klenutý strop zdobí freska z r. 1730 znázorňující biblický Šalamounův soud.