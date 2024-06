Ve středu 5. června se v ČEZ Areálu v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní představení nového piva Na Pool. Při výrobě spojili síly Budějovický Budvar a Dva kohouti.Zdroj: Deník/Klára Skálová

„Lukášova piva jsou typická ovocným tělem, tak jsme chtěli něco, co by to mělo v sobě. No a pak to muselo být něčím zásadně odlišné, a to je chmelením zastudena,“ představuje nové pivo Petr Košin. „Chmel, který jsme použili, je český, nově vyšlechtěný. Nese v sobě anglické tóny s těmi českými, a je trochu říznutý americkým chmelem,“ popisuje Lukáš Tomsa jednu z hlavních surovin. Vzniklo tak pivo typu IPL, kde se snoubí pitelnost ležáku a překvapivá hořkost piva IPA, které má čtyři procenta alkoholu a vyznačuje se plnou a intenzivní vůní s tóny tropického ovoce.

S vařením piva Na Pool začala tahle sympatická dvojice loni na podzim. Samotnému výsledku předcházely čtyři pokusné várky. „Ty nám spíš ukázaly, jak to nedělat. Ten recept je dost jiný, než byly pokusné várky,“ směje se Petr Košin s tím, že piva je dost. Navařeno totiž mají tisíc hektolitrů. K dostání bude ve vybraných restauracích. Konzumentům by pak přáli, aby z něj měli takovou radost jako oni dva. „Ať si pivo užijí kdekoliv, u vody, na pláži, při grilování. A ať máme hezké léto,“ dodávají.