Nové primátorce Budějovic se v kanceláři nejvíce líbí historické hodiny

Ustavující jednání nového zastupitelstva v Českých Budějovicích tento týden zvolilo do čela města Dagmar Škodovou Parmovou (ODS). Vystřídala Jiřího Svobodu (ANO), který vedl město uplynulých osm let. Co chystá bývalý primátor a co nová primátorka oceňuje na nové kanceláři?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nové primátorce Budějovic se v kanceláři nejvíce líbí historické hodiny. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek