Železniční dopravu na jihu Čech posílí deset nových elektrických jednotek RegioPanter. Z českobudějovického nádraží vyjely čtyři soupravy ve čtvrtek do čtyř směrů a symbolicky tak odstartovaly novou éru železničních služeb na jihu Čech. Se stávajícími čtyřmi Pantery bude v kraji jezdit celkem 14 těchto vlaků. Moderní soupravy tak zajistí už tři čtvrtiny elektrické regionální dopravy v Jihočeském kraji. Moderní RegioPantery nahradily klasické soupravy ze začátku 90. let 20. století.

„Nové soupravy RegioPanter přinášejí cestujícím na jihu Čech maximální komfort a pohodlí. Těšit se mohou na klimatizované oddíly, Wi-Fi připojení k internetu nebo elektrické zásuvky a USB konektory pro dobíjení cestovní elektroniky, jako jsou mobily, tablety nebo notebooky,“ popisuje Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel ČD, vybavení nových souprav. Cestující s malými dětmi mají dále k dispozici přebalovací pult a lidé na vozíku budou cestovat zcela bezbariérově. K vybavení vlaku totiž patří i plošina pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu. Novinkou jsou i speciální zásuvky pro dobíjení elektrických vozíků nebo elektrokol.

Nové vlaky k novému nádraží

Základní technické parametry jednotek RegioPanter

· maximální rychlost 160 km/h;

· výkon 1320 kW;

· délka 52,9 m;

· počet míst k sezení 140, z toho 8 v 1. třídě;

· hmotnost obsazené soupravy 122 tun, hmotnost prázdné soupravy 105 tun;

· bezbariérová – nízkopodlažní;

· napájecí soustava 3 kV DC, 25 kV 50 Hz AC;

· vlakový zabezpečovací systém ETCS.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby je dobře, že se vedle nádraží modernizují i další služby na železnici. Správa železnic by měla letos dokončit rekonstrukci budovy českobudějovického vlakového nádraží a dojde k otevření celého prostoru směrem na Suché Vrbné, kde se plánuje stavba parkovacího domu. Kraj začal projekčně připravovat podjezd pod nádražím. "Jak jsem Jihočechům slíbil, intenzivně pracujeme na podjezdu pod nádražím. Ale všechny tyto stavby a projekty by nebyly nic platné, kdybyste pak pohodlně a bezpečně na nádraží přijeli, v klidu zaparkovali, v rekonstruované budově si dali kafe a pak by pro vás přijel vlak z konce minulého století. To nemůže fungovat. Standard je dnes někde jinde. A proto vítám nové RegioPantery na jihočeských tratích a věřím, že nových a moderních vlaků bude přibývat a Jihočechům přinesou pohodlí a užitek,“ říká Martin Kuba.

Martin Kuba také poděkoval své předchůdkyni, bývalé hejtmance Ivaně Stráské a minulému vedení kraje. Zmínil, že provoz nových souprav připravila již Ivana Stráská. "Důležité je, abychom se nepřetahovali o to, kdo je z jaké strany, ale abychom se shodli na tom, co je prospěšné pro Jihočechy," dodal Martin Kuba. Připojil, že kraj má z daní občanů příjem sedm miliard korun a za tuto částku musí fungovat úplně všechno, co je v kompetenci kraje. "Vlaky a autobusy stojí 1,5 miliardy ročně," naznačil vzápětí Martin Kuba, jak velkou část příjmů vynakládá kraj na zajištění veřejné dopravy.

Podívejte se na Budějovice z desátého patra nové univerzitní koleje

Regionální tratě

Jízdu novými vlaky si mohli hned ve čtvrtek vyzkoušet i studenti Střední odborné školy automobilní z Českých Budějovic při školní akci. Občas využívají k dopravě železnici někteří studenti i individuálně. "Před měsícem jsem jel vlakem do kina," uvedl Václav Suchý s tím, že ze Zahájí jel na kole do Zlivi a ze Zlivi pak vlakem do Českých Budějovic. Pavel Zábrana občas jede do školy vlakem z Pelhřimova.

Podle zástupců Českých drah budou nové soupravy už na podzim jezdit i rychlostí 160 kilometrů na nové části železničního koridoru. „Těchto deset nových RegioPanterů budeme nasazovat na regionální vlaky z Českých Budějovic do Strakonic, Písku, Jindřichova Hradce a částečně i do Horního Dvořiště. Poslední dva kusy z této desetikusové série budou zajišťovat pravidelnou osobní dopravu mezi Českými Budějovicemi a Táborem zhruba od září, a to po zahájení jednokolejného provozu po novém koridoru mezi Soběslaví a Doubím u Tábora. V některých úsecích mezi Českými Budějovicemi a Táborem budou RegioPantery moci využít svou maximální rychlost 160 km/h,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu. České dráhy tímto krokem naplňují jeden ze svých největších závazků vůči Jihočeskému kraji a jeho občanům, jehož investiční hodnota je přibližně 1,2 mld Kč.

Někteří pumpaři na jihu Čech ve středu zlevnili, jiní drželi úterní ceny

„Věřím, že v nových vozidlech ze Škodovky ocení cestující moderní výbavu, která přispěje ke zvýšení atraktivity cestování veřejnou dopravou, a to i ze strany turistů, pro které jsou jižní Čechy populární destinací. Nová generace vlaků prošla mnoha vylepšeními a významnými změnami oproti prvním generacím RegioPanterů. Prakticky všechny systémy jsou nové generace, a to jak trakční pohon, který je ještě úspornější a bezpečnější, tak řídicí systém, podvozky mají vylepšený chod a vlak je ještě pohodlnější. Samozřejmostí ve výbavě je také evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, který je klíčový pro interoperabilitu v železniční dopravě,“ uvádí Tomáš Ignačák, prezident regionu CZ/SK ve Škoda Group, která je výrobcem vlaků.

Další moderní soupravy

„Při projednání nových desetiletých smluv požadovalo vedení Jihočeského kraje pro železniční tratě v našem regionu zcela nová vozidla. Dnes jsme svědky naplňování této smlouvy. Nové jednotky RegioPanter stojí před námi a jsou připraveny vyjet na elektrifikované jihočeské tratě. Vše v kvalitě a komfortu 21. století. Rád bych jim popřál mnoho ujetých kilometrů a hlavně jenom spokojené cestující,“ dodává Antonín Krák, náměstek hejtmana pro dopravu Jihočeského kraje.

České dráhy současně jednají s vedením Jihočeského kraje o dodávce dalších pěti kusů RegioPanterů pro tratě 195 Rybník – Lipno nad Vltavou a 196 České Budějovice – Horní Dvořiště, a to zhruba od roku 2024. Nové elektrické jednotky by pak s výjimkou tzv. Bechyňky (tratě Tábor – Bechyně) pokryly téměř všechny jihočeské výkony zajišťované elektrickými vlaky.

Část zaměstnanců budějovického dopravního podniku je ve stávkové pohotovosti

Národní dopravce zároveň připravuje nasazení moderních jednotek i na neelektrifikovaných tratích. V roce 2023 tak posílí jihočeskou flotilu sedm motorových jednotek polského výrobce PESA Bydgoszcz. Soupravy budou určeny například pro trať Tábor – Písek a i tyto jednotky nabídnou cestujícím to nejmodernější cestování a řadu služeb. Budou již z výroby vybavené zabezpečovačem ETCS, nebude chybět prostorný interiér se 115 místy k sezení, klimatizace, bezbariérový přístup, Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky.

Nové soupravy typu RegioPanter například nabízejí:

· moderní interiér s ergonomicky řešenými čalouněnými sedačkami v provedení 1. a 2. třídy;

· bezbariérový nástup s podlahou vozidla ve výši moderních nástupišť bez nutnosti překonávat schody, pro cestující na vozíku jsou vybaveny plošinou pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu, na zastávkách s nižšími nástupišti usnadní nástup dodatečný výsuvný schod;

· moderní bezpečné předsuvné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, navíc pro nevidomé a slabozraké budou čelní dveře jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhované slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem;

· prostorné bezbariérové WC s uzavřeným systémem přístupné také osobám na vozíku a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců;

· doplňkové služby, jako jsou elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky cestujících, např. mobilní telefony, tablety atp. včetně USB portů, bezplatná palubní Wi-Fi síť,

· sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček a LED čtecí lampičky nad sedadly v rámech na umístění zavazadel;

· úplnou novinkou v České republice je vybavení vlaků zásuvkou 230 V pro dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků;

· dostatečné velké prostory pro umístění kočárků, 8 jízdních kol a spoluzavazadel;

· moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, slabozrakých nebo neslyšících osob, pro nevidomé a slabozraké budou uvnitř soupravy k dispozici také informační štítky v Braillově písmu.