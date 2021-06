"Zahrada je láska na celý život" je mottem nového Zahradnictví Alex v Litvínovicích.

Nově otevřené Zahradnictví Alex v Litvínovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Když do provozovny blízko hlavní silnice na Krumlov vejdete, dáte heslu majitelky Alexandry Hajské zapravdu. Čeká na vás barevná, voňavá, vyzdobená zahrada s širokým sortimentem okrasných rostlin. K odpočinku slouží lavičky či pergola, děti se zabaví v dětském koutku s hřištěm. Otevřeno je od pondělí do pátku 10 až 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 13 hodin.