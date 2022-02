Do léta bude do Českých Budějovic dodáno deset nových jednotek RegioPanter ze společnosti Škoda Transportation. Postupně nahradí starší soupravy v regionální dopravě z Českých Budějovic do Strakonic a Písku, v další fázi do Jindřichova Hradce a po zahájení provozu na nové trati Soběslav – Planá nad Lužnicí také do Tábora a částečně i do Horního Dvořiště.

RegioPantery nabízejí svým cestujícím klimatizovaný interiér, palubní Wi-Fi síť, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz a USB porty pro napájení cestovní elektroniky (mobilní telefony, notebooky, tablety), na prostorném WC je sklápěcí pult pro přebalování kojenců a cestující mají k dispozici velké prostory pro uložení zavazadel, kočárků a jízdních kol. Díky změnám v konstrukci podvozků poskytují také komfortnější jízdu.

